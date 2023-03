Ora legale 2023, quando torna e come spostare le lancette

ORA SOLARE_9052262_201238

Pronti a spostare un’ora in avanti le lancette dell’orologio? Torna l’ora legale. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 si passerà dall’orario solare a quello legale, guadagnando così un’ora di luce in più al giorno nei prossimi mesi. Ma nell’immediato il primo effetto concreto sarà quello di dormire un’ora in meno, le 2 diventeranno le 3 e ci si alzerà prima.

Perché l’ora legale

Il passaggio dall’ora solare a quella legale consente di sfruttare un'ora di luce naturale in più di sera, dato l’allungamento delle giornate, con i conseguenti risparmi sui consumi elettrici, mentre al mattino farà giorno un po' più tardi. Spostando le lancette in avanti si ritarda l'utilizzo della luce artificiale in un momento in cui le attività lavorative sono ancora in pieno svolgimento.

Ritorno all’ora solare, quando

Se da una parte ci sono gli evidenti risparmi in bolletta, dall’altro il nostro "orologio biologico" impiega alcuni giorni ad adattarsi al nuovo orario, anche se le conseguenze su sonno e umore non sono uguali per tutti. L'ora legale resterà in vigore fino al 29 ottobre 2023, quando si tornerà all'ora solare e stavolta le lancette dovranno essere spostate un'ora indietro. In questo caso si dormirà un’ora in più.

Quando spostare le lancette

Le lancette devono essere spostate manualmente un’ora in avanti, dalle 2 alle 3 di notte, solo negli orologi analogici o nei device non connessi a internet. Tutti gli altri dispositivi digitali, tra cui smartphone, tablet e computer si aggiornano invece automaticamente.