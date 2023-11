Nerviano, forzano il cancello del parco per portare il cane a fare pipì: identificati due ragazzi

Nerviano, 17 novembre 2023 – Hanno danneggiato il cancello di ingresso del parco di Via dei Giardini per portare il cane a fare i propri bisogni al suo interno. Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale presenti nel parco sono stati individuati gli autori del danneggiamento: un ragazzo e una ragazza con un cane.

I loro volti, però, non potevano essere riconosciuti nelle immagini poiché, in un’occasione, dato il maltempo, erano coperti dall’ombrello, e in altri due casi enteambi indossavano cuffie o cappucci del giubbotto.

La polizia locale ha quindi predisposto alcuni servizi di appostamento e nei giorni scorsi e gli agenti del nucleo operativo sono riusciti a individuare e identificare la coppia. Sono ragazzi entrambi residenti a Nerviano, in una via nelle vicinanze del Parco.

Il ragazzo ha ammesso le sue responsabilità e ha spiegato di aver forzato il cancello per portare il cane a fare i suoi bisogni, rendendosi comunque disponibile a risarcire il danno.