Pavia si illumina e si colora in attesa del Natale

Pavia, 7 dicembre 2023 – I balconi del ponte Coperto, l’allea di viale Matteotti, la torre civica e pure la statua della Minerva: Pavia si è vestita a festa in vista del Natale.

L’amministrazione comunale ha voluto illuminare i luoghi-simbolo della città. Ma non solo, come accaduto negli anni passati non mancheranno poi i tradizionali angeli luminosi, che verranno collocati in Porta Milano, in piazza dei Bersaglieri e, infine, sul ponte della Libertà, i punti di accesso alla città per accogliere i turisti che arriveranno nel periodo delle feste.

Immancabili anche gli alberi di Natale, che saranno collocati sia davanti al municipio sia in piazza Duomo e in tutti i quartieri periferici per portare luce e colore anche fuori dal centro. Di particolare rilievo inoltre la scenografia natalizia prevista per piazza della Vittoria: oltre alla ormai tradizionale pista di pattinaggio, infatti, ci sarà una giostra dei cavalli, su cui i bambini potranno divertirsi, magari mentre gli adulti assaggeranno i prodotti tipici del territorio che verranno venduti nelle casette che saranno appositamente istallate in piazza.

A completamento di questo allestimento scenografico, non può mancare l’ormai tradizionale presepe galleggiante sul fiume Ticino, il cui Bambinello posato nella culla nella prima serata di domenica 24 dicembre con una suggestiva cerimonia, accompagnato dal consueto corteo di barche illuminate. Il tutto, come sempre, organizzato dal Club Vogatori Pavesi, dall’Imbarcadero e dalle altre associazioni del Borgo Ticino. “Anche per questo Natale – ha commentato l’assessore al commercio e turismo Roberta Marcone - Pavia cambierà volto e diventerà un qualcosa di unico e di davvero straordinario”.