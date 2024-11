World cheese awards 2024: i migliori formaggi di Lombardia

Ci sono anche numerose eccellenze lombarde tra i premiati del World Cheese Awards 2024 che quest'anno ha visto sul podio la casara portoghese che prepara il Queijo de Ovelha Amanteigado. Il miglior formaggio italiano è invece il pecorino bislacco a rum e tabacco dei fratelli Petrucci che si trova in località Ponte sommati ad Amatrice in provincia di Rieti che è anche quarto nella Top Ten dei 10 migliori al mondo insieme ad altre due prodotti caseari italiani. Al World Cheese Awards in Portogallo hanno partecipato le due nazionali italiane che hanno dovuto contendersi i titoli tra 4.786 campioni provenienti da 47 Paesi diversi. La nazionale del Parmigiano Reggiano ha ottenuto 5 Super Gold, numero mai raggiunto prima per un singolo formaggio, 31 ori, 45 argenti e 37 bronzi, mentre CheeseItaly Nazionale italiana formaggi si è aggiudicata 1 oro, 5 argenti e 4 bronzi destinati a eccellenze casearie di Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Puglia e Sicilia. La migliore qualificazione per la Lombardia è stata ottenuta da due formaggi premiati con il Super Gold; poi le medaglie d'oro, d'argento e bronzo come ogni competizione ai massimi livelli che si rispetti. Ecco dunque i migliori formaggi lombardi secondo il World Cheese Award 2024.

I caseifici lombardi Super Gold

Sono 2 i formaggi lombardi che hanno ottenuto la qualifica di Super Gold nell'ambito del World Cheese Awards 2024. Si tratta di Dolce Capriziola di Carozzi Formaggi situata a Pasturo, in provincia di Lecco e di Grana Padano Selezione da Fieno 50 Mesi di Latteria Agricola S. Pietro Sac situata a Goito, in provincia di Mantova.

Le aziende casearie lombarde Gold

Sei i formaggi prodotti in Lombardia che hanno ottenuto la medaglia d’oro nell’ambito del World Cheese Awards 2024. Si tratta di:

Gioia Casale Roccolo dell'Azienda Agricola Biologica Casale Roccolo, Binago (Como) Gorgonzola DOP Piccante del Caseificio Brusati, Trovo (PV) Grana Padano Dop Collezione del Consorzio Gourm.it, Pegognaga (Mantova). Italico di Arrigoni Battista Spa, Pagazzano (Bergamo). Organic Parmigiano Reggiano 30 mesi - Borgo del Gazzano del Consorzio Gourm.it, Pegognaga (Mantova). Taleggio DOP del Caseificio Taddei S.r.l., Fornovo San Giovanni (Bergamo).

I formaggi lombardi premiati nella categoria Silver

Bella Lodi Riserva Bianca di Pozzali Lodigrana Srl a Trescore Cremasco (Cr) Berghemblu di Arrigoni Battista Spa a Pagazzano (Bg) Camembert di Bufala di Carozzi Formaggi srl a Pasturo (Lc) Capriccio di Arrigoni Battista Spa a Pagazzano (Bg) Gorgonzola Dop Piccante di Carozzi Formaggi Srl a Pasturo (Lc) Gorgonzola Dolce Cremificato Soresina Latteria Soresina Sca (CheeseItaly) di Cremona (Cr) Gorgonzola Dop Dolce di Caseificio Brusati a Trovo (Pv) Grana Padano Riserva Virgilio Selezione di Consorzio Latterie Virgilio - Soc. Agr Coop Mantova (MN), Lombardia Grana Padano Virgilio Selezione MN423 di Consorzio Latterie Virgilio - Soc. Agr Coop Mantova (MN), Lombardia Grana Padano Virgilio Selezione MN432 di Consorzio Latterie Virgilio - Soc. Agr Coop Mantova (MN), Lombardia Il Bufalino Blu di Caseificio Brusati a Trovo (Pv), Lombardia Millefoglie al Marzemino di Latteria Perenzin Consorzio Gourm.it a Pegognaga (MN) Pan di Cacio Caseificio Taddei srl di Fornovo San Giovanni (BG) Parmigiano Reggiano 18-23 Virgilio Selezione MN1830 Consorzio Latterie Virgilio - Soc. Agr Coop Mantova (MN) Parmigiano Reggiano 30-39 Virgilio Selezione MN1567 Consorzio Latterie Virgilio - Soc. Agr Coop Mantova (MN) Parmigiano Reggiano di 24-29 Mesi Nazionale Parmigiano Reggiano Giaroli Ello e Figli Marmirolo (MN) Parmigiano Reggiano Oltre 30 Mesi Ambrosi Traversetolese Nazionale Parmigiano Reggiano Ambrosi a Castenedolo Brescia Pecorino Sottofieno Collezione Consorzio Gourm.It a Pegognaga Piccolo Fiore di Bufala Al Tartufo di Latteria Perenzin Consorzio Gourm.It a Pegognaga Taleggio Dop Caseificio Defendi Luigi Srl a Caravaggio (Bg)

I premi di Bronzo per i formaggi lombardi

Baffalo Blu di Caseificio Defendi Luigi Srl a Caravaggio (Bg)

Bella Lodi Riserva Oro di Pozzali Lodigrana Srl a Trescore Cremasco Blu di Bufala Quattro Portoni Srl Società Agricola Cologno Al Serio (Bg) Blu di Capra L'Agricola Srl a Lainate (Mi) Bludivino Caseificio Rosso di Consorzio Gourm.It a Pegognaga Bufala Al Glera Latteria Perenzin Consorzio Gourm.It Pegognaga Bufarolo Stagionato Quattro Portoni srl Società Agricola Cologno Al Serio (Bg) Castelrosso Caseificio Rosso Consorzio Gourm.It Pegognaga Cremoso di Capra L'Agricola Srl a Lainate (Mi) Gorgonzola dop Selezione Carozzi Formaggi Srl a Pasturo (Lecco) Gorgonzola Pdo Dolce Arrigoni Battista Spa a Pagazzano (Bg) Gorgonzola Pdo Piccante Arrigoni Battista Spa Pagazzano Grana Padano Dop Zanetti Spa a Lallio (Bergamo) Grana Padano Riserva Virgilio Selezione Mn424 Consorzio Latterie Virgilio - Soc. Agr Coop Mantova Grana Padano Riserva Virgilio Selezione Mn432 Consorzio Latterie Virgilio - Soc. Agr Coop Mantova Gubet Casale Roccolo Azienda Agricola Biologica a Binago (Como) Lucifero di Arrigoni Battista Spa a Pagazzano Madama Reale Caseificio Rosso Consorzio Gourm.It a Pegognaga Parmigiano Reggiano Caseificio Pironda a Torricella di Motteggiana (Mn) Parmigiano Reggiano 18-23 Virgilio Selezione Mn1567 Consorzio Latterie Virgilio - Soc. Agr Coop Mantova Parmigiano Reggiano 24-29 Virgilio Selezione Mn1830 Consorzio Latterie Virgilio - Soc. Agr Coop Mantova Parmigiano Reggiano di 30-39 Mesi Nazionale Parmigiano Reggiano Latteria Sociale Rocchetta Sac Suzzara Mn Parmigiano Reggiano Dop Zanetti Spa a Lallio Bergamo Parmigiano Reggiano Oltre 24 Mesi Ambrosi Traversetolese Nazionale Parmigiano Reggiano Ambrosi Castenedolo Brescia Parmigiano Reggiano Oltre 40 Mesi Virgilio Selezione Mn1567 Consorzio Latterie Virgilio - Soc. Agr Coop Mantova Parmigiano Reggiano Pdo Ferrari Giovanni Ind. Casearia Spa Ossago (Lo) Parmigiano Reggiano Pdo Red Cows Over 30 Months Grana D'Oro Consorzio Gourm.It a Pegognaga Quartirolo Lombardo Stagionato Dop Caseificio Giovanni Invernizzi Srl a Pontirolo Nuovo (Bg)

Salva Cremasco Dop Caseificio Taddei Srl a Fornovo San Giovanni Bg Surfin' Blu Quattro Portoni srl Società Agricola Cologno Al Serio (Bg) Taleggio dop La Baita Latte Crudo di Carozzi Formaggi Srl a Pasturo (Lecco) Taleggio Pdo Arrigoni Battista Spa a Pagazzano (Bergamo)