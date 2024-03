"Mi hanno rubato la moto". E i fan di Rose Villain la ritrovano in dodici ore

Meno di dodici ore dalla denuncia (social) al ritrovamento del “gioiello“ scomparso. Click, boom. L’appello, dunque: "Mi hanno appena rubato la moto in via Torricelli, in zona Navigli. Se qualcuno la vede in giro mi fa sapere?". E la lieta novella: "Mi avete ritrovato la moto, grazie grazie, grazie! Per i messaggi, per la ricerca, per aver inoltrato la foto ai vostri amici". È stato a dir poco efficace l’appello pubblicato su Instagram da Rose Villain, la cantautrice e rapper milanese che ha partecipato all’ultimo festival di Sanremo con la canzone “Click Boom!“. Dopo neanche 12 ore dal furto, uno dei fan – "Ivan tu sei stato un drago! Avrai i biglietti dei miei live gratis a vita, oltre che tutto il mio amore", ha dichiarato la cantante nel video annuncio che ha chiuso la storia – ha rintracciato la Bmw custom della 34enne Rosa Luini, in arte appunto Rose Villain. Pochi mesi fa una disavventura simile era capitata a un’altra cantautrice residente a Milano, la siciliana Levante (Claudia Lagona): in un post sui social lamentava una serie di furti d’auto (ben quattro) subiti in città, ironizzando sull’ipotesi che il ladro volesse attirare la sua attenzione dopo essersi “innamorato“ di lei.