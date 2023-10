Meteo in Lombardia: caldo anomalo fino a 30 gradi e nel weekend cappa di inquinamento in pianura

Nei prossimi giorni in Lombardia persisterà un robusto campo di alta pressione che porterà tempo stabile e temperature insolitamente alte per inizio ottobre. Nessuna pioggia fino alla seconda metà mese. Queste condizioni favoriranno la formazioni di cappe di inquinamento che, il 3 ottobre, hanno fatto registrato livelli record di polveri sottili in tutta la Pianura Padana.

Secondo l’Arpa Lombardia, le temperature più elevate si registreranno probabilmente domenica, “con i valori del pomeriggio che sono previsti vicini ai 30 gradi su buona parte della pianura”. Per il fine settimana, i meteorologi di 3B meteo prevedono nelle zone pianeggianti della regione livelli molto alti di smog, con alte concentrazioni di PM 10 e PM 2,5 – particelle pericolose per la salute – nelle province di Milano, Lodi, Pavia, Cremona e Mantova.

Le previsioni dell’Arpa indicano cielo “in prevalenza sereno o poco nuvoloso, locali annuvolamenti più consistenti saranno possibili tra pianura e Prealpi in mattinata e nel pomeriggio”. Temperature minime tra 13 e 17 gradi e massime tra 24 e 28 gradi.

Per sabato si prevedono cieli sempre serene, con nuvole solo a ridosso delle Prealpi. Le temperature aumenteranno, con massime intorno ai 27 gradi. Possibili, segnala l’Arpa, “locali foschie dense o banchi di nebbia al primo mattino sulla bassa pianura”.

Domenica dovrebbe registrarsi un ulteriore aumento della temperature, con massime estive fino a 30 gradi. Sereno su tutta la regione e per l'intera giornata. È per questa giornata che 3B meteo prevede un brusco calo della qualità dell’aria, con concentrazioni di PM 10 e PM 2,5 sulla Pianura Padana.