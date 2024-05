Previsioni meteo a Milano e Lombardia. La settimana inizia con qualche pioggia, ma poi torna il sole

Milano – Pensavamo di esserci lasciati le piogge alle spalle, ma non sarà così. Anche la settimana che sta per iniziare avrà la sua dose, non sgradita, di acqua dopo un weekend tutto sommato soleggiato e tiepido. In Lombardia, infatti, il fine settimana che stiamo vivendo è in prevalenza asciutto in pianura, seppur con a tratti un po' di nuvolosità in transito. Ma già questa sera ci sarà la possibilità di qualche nuovo piovasco sui rilievi. Previsto un generale rialzo termico ma senza eccessi con temperature tipiche di inizio maggio: valori massimi fino 22-24°C. Come detto, però, la tregue è solo temporanea: la prossima settimana sarà molto probabile il ritorno di qualche nuovo acquazzone o temporale anche in pianura per il transito di una nuova perturbazione atlantica, specie nel corso di martedì. Ma andiamo a vedere nel dettaglio che tempo farà, grazie alle previsioni di 3BMeteo.

LUNEDÌ La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sulle basse pianure orientali nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sulle Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; su Orobie e Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2.750 metri.

MARTEDì. La circolazione depressionaria, responsabile di piogge ed acquazzoni, allenta la presa favorendo un miglioramento serale. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; su basse pianure orientali e Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata; sulle pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite; sulle Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera; su Orobie e Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni. Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 2400 metri.