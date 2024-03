Meteo weekend, splende il sole (con qualche nube). Ma per Pasqua le cose cambieranno in peggio

Milano – La primavera è ufficialmente cominciata e con lei anche il classico meteo “ballerino”. Sole, poi nuvole e qualche pioggia, freddo al mattino e caldo durante la giornata. Insomma, il solito tempo marzolino. E quindi cosa dobbiamo aspettarci per questo weekend? Vediamolo nel dettaglio.

Secondo gli esperti di 3BMeteo, in Lombardia è in corso e prosegue una fase caratterizzata da tempo stabile e in prevalenza soleggiato, grazie alla presenza dell'anticiclone. Ma proprio oggi, sabato, l'ingresso di un rapido fronte freddo da nord ovest porterà un generale aumento dell'instabilità sulla regione con qualche pioggia o acquazzone nel corso del pomeriggio, associato ad calo delle temperature. Domenica invece soleggiata ovunque e più fredda, mentre per la Settimana Santa ci sarà con ogni probabilità il ritorno di piovose correnti atlantiche. Ecco le indicazioni degli esperti di 3BMeteo per questi giorni.

SABATO

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge diurne, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca in serata responsabile di ampi rasserenamenti. Nello specifico sulle basse pianure occidentali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle basse pianure orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie e Prealpi orientali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sulle Alpi Retiche cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2350 metri.

DOMENICA

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie e Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Prealpi orientali cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 1350 metri.

LUNEDÌ

Ancora bel tempo, grazie a un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie e Prealpi orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su basse pianure orientali e Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 1200 metri.