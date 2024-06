Melzo, lite tra vicini di casa: 80enne ferisce il rivale con una baionetta

Melzo (Milano) – Una lite fra vicini di casa per motivi futili, il più anziano ferisce l'altro con un colpo di ...baionetta. Il fendente, sferrato da un melzese di 80 anni, ha raggiunto il vicino di casa 35enne al piede. Il ferito è stato medicato in ospedale. L'ottantenne, trasferito in caserma, è stato denunciato per lesioni personali.

E' accaduto ieri nel tardo pomeriggio a Melzo, via Ambrogio Villa, nel cuore del centro storico. Non sono noti i motivi per cui fra i due uomini, all'improvviso, è esploso l'alterco. Al culmine del quale uno dei due sarebbe rientrato in casa e avrebbe 'imbracciato' la baionetta, risalente al tempo di guerra. Sul posto, immediatamente, si sono portati ambulanza, soccorritori, pattuglie dei carabinieri. Mentre il ferito veniva soccorso, l'anziano feritore veniva sentito in caserma dai carabinieri. Sui motivi della lite, forse dovuta a vecchie ruggini di vicinato, nessun ulteriore dettaglio.