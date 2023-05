Marcell Jacobs, chi sono moglie ed ex compagna. E perché litigano

Brescia, 2 maggio 2023 – Marcell Jacobs, campione olimpico ed europeo in carica dei 100 metri, a circa un mese dal debutto della stagione preolimpica, è stato ospite d’onore all’inaugurazione della nuova pista di atletica al Tre Stelle di Desenzano del Garda, sua città di origine. Proprio su questo terreno, lo sportivo ha mosso i suoi primi passi nel campo dell'atletica. L'evento è avvenuto durante la due giorni della 36esima Garda Stars by Multi Stars, catalogata come ‘Meeting Oro’, al terzo posto tra i più importanti a livello mondiale.

Ma l’appuntamento ha fatto da sfondo ad alcune tensioni familiari, in particolare tra la moglie e l’ex compagna di Jacobs. Le due donne, Nicole Daza e Renata Erika Szabo, sarebbero state protagoniste di un violento scontro fisico e verbale. Le due, che da tempo non sembra vadano molto d’accordo, sarebbero arrivate a insultarsi, tirarsi i capelli e urlarsi contro al punto che sarebbe stata coinvolta perfino la polizia per mettere fine a questa pubblica lite furibonda.

Sabato 29 aprile, all’inaugurazione della pista di atletica a Desenzano del Garda, Marcell Jacobs si è presentato insieme alla moglie Nicole Daza. All’evento ha partecipato anche il primo figlio, Jeremy, di quasi 10 anni, nato dall'amore con l’ex compagna Renata Erika Szabo. La donna, però, è rimasta inizialmente fuori, perché bloccata all'ingresso.

“Io sono allibita, dove stiamo andando a finire? Oggi al campo si rifiutavano di farmi entrare dal cancello, dicendomi che non avevo il permesso di entrare, mentre mio figlio era dentro”, ha raccontato la donna in una Story sul suo profilo Instagram. E ha proseguito: "Una volta entrata dentro, ho chiamato mio figlio per chiedere se stava bene e mentre stavo parlando con lui sono stata aggredita dalla mia ex suocera”.

Quindi, secondo quanto riferito, le donne si sarebbero spostate in un ufficio e lì il diverbio è proseguito con l’intervento anche di Nicole Daza: “Ha cercato di attaccarmi verbalmente – ha detto l’ex compagna di Jacobs, riferendosi alla sua attuale moglie – e poi mi ha aggredita tirandomi i capelli”. La situazione è degenerata al punto tale che sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia. Szabo ha presentato poi una denuncia per aggressione nei confronti di Daza. Jacobs e la moglie hanno preferito non commentare la vicenda. Probabile che la vicenda prosegua ora per vie legali. Si tratta però di una lite avvenuta dopo mesi di tensioni. Szabo da tempo sostiene che Jacobs non si occupa come dovrebbe del loro figlio.

Renata Erika Szabo è l’ex compagna di Marcell Jacobs, lavora come hair stylist e vive a Desenzano sul Garda. I due hanno avuto un figlio, Jeremy, nato quando l’atleta aveva solamente 19 anni.

I rapporti tra il velocista e la sua ex compagna non sarebbero dei migliori, stando a ciò che trapela dai social e quanto raccontato in alcune interviste, nonostante il campione sia piuttosto riservato sul suo passato. Ciò che Renata non sembra accettare sarebbe l’assenza di Marcell nella vita del suo primo figlio.

Nicole Daza è una modella e influencer, ha 29 anni ed è nata a Manta, in Ecuador, ma è cresciuta con la famiglia a Novi Ligure.

Nicole e Marcell si sono conosciuti nel 2018 e sembra che tra loro ci sia stato un vero e proprio colpo di fulmine, durante una serata in discoteca a Milano.

Dopo alcuni anni di fidanzamento, è arrivata la proposta di matrimonio da parte dell'atleta alla sua dolce metà. Una proposta fatta sulla pista d'atletica di Manerba del Garda, nel giorno del compleanno di Jacobs.

La coppia è convolata a nozze il 17 settembre 2022 nella Torre di San Marco a Gardone Riviera. Una location d’eccezione: oggi la Torre è una delle più famose strutture italiane per la gestione e l'organizzazione degli eventi, ma nel 1925 divenne proprietà di Gabriele D'Annunzio, che la trasformò dallo stile neo-gotico tedesco a quello veneziano, facendola diventare un prolungamento del Vittoriale e cambiandone il nome dal precedente Torre Ruhland a Torre San Marco.

A giugno 2019 Marcell e Nicole sono diventati genitori per la prima volta di Anthony e, a settembre 2020, è nata la loro secondogenita Megan. Attualmente la famiglia vive a Roma.