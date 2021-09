Il Jacobs che non t'aspetti. Fermo su una pista di atletica. Di più, romanticamente inginocchiato con in mano un anello di brillanti. Così il velocista bresciano, campione olimpico dei 100 metri piani e della staffetta 4×100 metri ai Giochi di Tokyo 2020, ha chiesto a Nicole Daza, sua compagna di vita e mamma di due dei suoi tre figli, di diventare sua moglie. La risposta? Come ha scritto il campione, che ha documentato il tutto su Instagram: "She said yes (Ha detto sì)". E lo scatto ha raccolto in poche ore migliaia di commenti e congratulazioni sui social.

Jacobs ha scelto l'impianto di Manerba del Garda, dove si è allenato durante il lockdown, per la doppia festa: ieri ha compiuto 27 anni e per l'occasione ha deciso di sigillare la sua unione con le nozze. Dopo un party esclusivo con pochi intimi a Desenzano del Garda, il campione olimpico ha fatto una passeggiata con la sua donna, non sul lungolago ma nel luogo a lui più familiare, una pista di atletica. E qui si è prefisso un nuovo traguardo: sposarsi l'anno prossimo, probabilmente proprio il 27 settembre.

