Allarme maltempo, a Monza è sempre allerta rossa: Parco chiuso ma scuole aperte

Monza, 21 Maggio 2024 - Parco chiuso per l'allerta rossa ma scuole aperte oggi a Monza.

Nonostante le piogge ininterrotte, per tutta la notte il livello idrometrico del Lambro si è mantenuto sotto il livello di guardia.

E così dal Comune è arrivata la comunicazione ufficiale che oggi a Monza tutte le scuole di ogni ordine e grado sono aperte. Le strade risultano tutte percorribili tranne la traversa di via Boccaccio che porta fino al ponte delle Grazie vecchie, che è transennata per allagamento.

Per quanto concerne il Parco, il sindaco Paolo Pilotto ha firmato un'ordinanza di chiusura per l'intera giornata di martedì 21maggio. Resterà aperto all'interno solo viale Cavriga per il traffico veicolare.