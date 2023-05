Magenta, auto in fiamme: indagini in corso

Magenta (Milano), 24 maggio 2023 – Brutta sorpresa per un pizzaiolo di origini egiziane che, appena rientrato dall’Egitto si è ritrovato la sua BMW elettrica incendiata. L’episodio è accaduto verso mezzogiorno in via Maddalena di Canossa a Magenta, zona sud della città.

L’uomo, che vive e lavora a Magenta, ha ricevuto la telefonata della Polizia locale che lo avvertiva del rogo appena successo. Un fatto inspiegabile, se non con il fenomeno dell’autocombustione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e la Polizia locale di Magenta che ha avviato le indagini. Sul posto non sono stati ritrovati materiali che possono avere innescato il rogo. Cosa che avvalorerebbe la tesi non dolosa. Ad andare distrutta è stata la parte anteriore e la tettoia del veicolo.