Maccastorna, auto urta guardrail e finisce nella scarpata: due feriti

Maccastorna (Lodi), 1 aprile 2023 – Rovinoso incidente oggi pomeriggio nel Lodigiano. Solo per miracolo i passeggeri, un uomo di 55 anni e una donna di 35, sono salvi. Ma veniamo ai fatti. Poco prima delle 15, per cause da accertare, l’auto su cui viaggiava la coppia è finita fuori strada sulla strada provinciale 196, nel Comune di Maccastorna, al confine tra Lodigiano e Cremonese.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, affidata ai carabinieri della compagnia di Codogno, sembra che la vettura, una Mini, sia uscita dalla carreggiata andando a sbattere contro un guardrail. Infine il veicolo sarebbe finito alcuni metri sotto il livello stradale, in una scarpata. La macchina dei soccorsi si è attivata subito.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Cremona, vista la posizione precaria, hanno aiutato i sanitari e messo in sicurezza l’area. Intanto la centrale unica del 118 ha mandato sul posto l'elisoccorso di Brescia, un’ambulanza della Croce verde e l'automedica. I feriti sono stati portati negli ospedali di Brescia e Cremona. Il più grave sarebbe l’uomo, che ha riportato diversi traumi, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.