Luglio rovente: dalla mozzarella ai ventilatori, ecco cosa comprano i lombardi per difendersi dal caldo

Il periodo di luglio che nel Nord Italia, e in particolare in Lombardia, è stato caratterizzato dal caldo torrido e da temporali e precipitazioni violente, ha avuto ripercussioni anche sui consumi delle famiglie.

Boom di acquisti, rispetto alla media stagionale, per le bottiglie d'acqua (+25%), frutta e verdura (+20%) e gelati (+15%). A rilevare queste tendenze è l'Osservatorio dei Supermercati 'Il Gigante' (gruppo della grande distribuzione che conta una settantina di punti vendita nel Nord Italia la maggior parte dei quali in Lombardia). Bene anche i prodotti necessari per la preparazione di 'piatti freschi' come mozzarella (+15%) e tonno in scatola (+10%). ''Mentre nel settore extra alimentare - spiega Giorgio Panizza, consigliere d'amministrazione de 'Il Gigante' – si registra un'importante crescita di richieste per i ventilatori e gli insetticidi, entrambi i prodotti fanno segnare un +30%''.