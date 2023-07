Lombardia, 8 milioni per il bando terrazzamenti: boom di contributi in Valtellina e Valchiavenna. La classifica

Sondrio, 2 luglio 2023 - Boom di adesioni per il bando terrazzamenti di Regione Lombardia che ha assegnato quasi 8 milioni di euro di contributi per un totale di 343 domande e investimenti che supereranno i 15 milioni di euro. La misura, messa in campo dall’assessorato regionale alla Montagna, finanzia con 5 milioni di euro a fondo perduto il ripristino, la conservazione e il parziale completamento dei terrazzamenti e dei muretti a secco, oltre che interventi connessi come la manutenzione straordinaria di sentieri e strade, ma anche la sistemazione di sistemi di convogliamento delle acque. Le risorse saranno erogate ai beneficiari attraverso le Comunità Montane per interventi realizzabili nei Comuni lombardi ‘montani’ o ‘parzialmente montani’. È previsto un contributo fino al 50% (estendibile al 90% per soggetti beneficiari i Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti e gli Enti Gestori di Parchi e Riserve) della spesa dell’intervento ritenuta ammissibile e realizzabile entro il 31 ottobre 2024. “Il bando - dichiara l’assessore di Regione Lombardia alla Montagna, Massimo Sertori - punta a sostenere un’attività eroica che svolge anche una funzione importante di cura e manutenzione del territorio. Una misura, avviata nel 2020 con la prima edizione del bando Terrazzamenti, rivelatasi vincente e sulla quale come Assessorato abbiamo ritenuto di puntare nuovamente; la risposta ottenuta non può che soddisfarci. Tutto questo significa che il bando terrazzamenti messo in campo, risponde a una precisa esigenza che proviene dai territori montani”. La maggior parte dei contributi sono finiti in provincia di Sondrio, con 128 domande e 2,6 milioni di euro distribuiti, seguono Brescia con 96 domande e 2,6 milioni, Bergamo 49 domande e 1,3 milioni, Como, 43 domande e 866mila euro, Lecco 21 e 800mila euro e Varese 6 domande e 141mila euro.