Lodi, auto prende fuoco sull’A1: chiuse due corsie dell’Autostrada del Sole. Code e rallentamenti

Villanova del Sillaro (Lodi), 18 luglio 2023 – Un’auto si incendia lungo l’autostrada, chiuse momentaneamente due corsie. Non ci sono stati feriti, ma rallentamenti, lungo il tratto lodigiano dell’Autostrada del Sole A1, nella prima parte della mattina del 18 luglio 2023.

Si registrano rallentamenti per l’incendio di una vettura che ha preso fuoco, carbonizzandosi completamente, durante la marcia. I vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo sono intervenuti con una autopompa serbatoio e una autobotte nel Comune di Villanova del Sillaro, al chilometro 27+400, in direzione nord.

A seguito dell'incendio sono rimaste inizialmente chiuse la corsia d'emergenza e la terza corsia (corsia traffico lento). Non ci sono persone coinvolte. Estinto l'incendio i pompieri hanno messo in sicurezza la zona coinvolta. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale e personale di Autostrade per l'Italia.