Primi studenti laureati in Intelligenza Artificiale, i corsi all’Università di Milano-Bicocca e Università di Pavia

Milano, 22 luglio 2024 – Prime lauree in Intelligenza Artificiale.

Questa mattina, all'Università di Milano-Bicocca si sono laureati i primi studenti del corso di laurea magistrale in "Artificial Intelligence for Science and Technology".

Si tratta di Antonio Balordi, Lorenzo Brevi, Gabriele Canesi, Davide Mor, Alberto Maria Mosconi, Fabio Turchetta e Francesco Valli. Un traguardo prestigioso per loro e per il progetto di didattica interateneo orientato all'intelligenza artificiale, avviato nel 2021 in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano e l'Università di Pavia.

A Milano-Bicocca si celebrano le prime lauree in Intelligenza Artificiale

Sempre oggi, all'Università di Pavia, si sono laureati anche i primi otto studenti della laurea triennale. Questi i loro nomi: Amelia Bertolaso, Dario Carretta, Virginia Carugno, Matteo Giorgi, Cedric Liam Landsmeer, Andrea Lolli, Mattia Moro e Lorenzo Uttini.

Il progetto, che comprende la laurea triennale in Intelligenza Artificiale con sede a Pavia, la laurea magistrale in "Artificial Intelligence for Science and Technology" a Milano-Bicocca e la laurea magistrale in "Human-Centered Artificial Intelligence" alla Statale di Milano, ha registrato un crescente successo, attirando l'attenzione di studenti italiani e internazionali.