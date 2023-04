Lainate-Rho, inaugurata la nuova strada che permette l’accesso diretto alla A8 Milano-Laghi

Lainate (Milano), 3 aprile 2023 – Ha aperto al traffico questa mattina la nuova strada di collegamento tra Lainate e Rho, realizzata da Autostrade per l'Italia nell'ambito dei lavori per una quinta corsia nella A8 (Milano-Varese), che garantirà un accesso diretto alla Milano Laghi.

L'opera lunga 1,7 km servirà per alleggerire il traffico di attraversamento nei comuni di Lainate e Rho e consentirà l'intervento di ribaltamento dello svincolo di Lainate.

Al taglio del nastro hanno partecipato l'assessore regionale alla infrastrutture e opere pubbliche Claudia Terzi, il vice sindaco della Città Metropolitana di Milano Francesco Vassallo, i sindaci di Lainate e Rho, Andrea Tagliaferro e Andrea Orlandi, rappresentanti di Autostrade per l'Italia tra cui il direttore Ingegneria e Realizzazione, Luca Fontana.

L’infrastruttura

La nuova arteria collega la SP119, in corrispondenza dello svincolo di Lainate, e la SP101. "Siamo orgogliosi di consegnare al territorio questa nuova infrastruttura che migliorerà i collegamenti tra i centri cittadini e la qualità della vita delle comunità locali - ha dichiarato Fontana, Direttore Ingegneria e realizzazione di Autostrade per l’Italia - una nuova conferma dell’importanza del dialogo con le istituzioni territoriali che ci ha consentito ancora una volta di rendere operativa una infrastruttura progettata coniugando le necessità di questo territorio con le competenze ingegneristiche e realizzative del Gruppo Aspi".

La prossima novità

Il prossimo taglio del nastro, atteso dal territorio e annunciato da Aspi per la fine dell'estate 2023 è quello della quinta corsia. "Abbiamo voluto sottolineare l’importanza di questo momento anche pubblicamente - ha commentato il sindaco lainatese - per ribadire quanto quest’opera sia indispensabile per le nostre comunità. Questa variante di via Rho-Lainate è stata pensata per scaricare il traffico pesante (e non) dalla congestionata direttrice di collegamento dei due Comuni, consentendo a chi arriva da Rho di raggiungere più facilmente gli ingressi autostradali in direzione Milano, Varese-Como. L’auspicio è che in breve tempo la viabilità locale ne tragga beneficio. Come da cronoprogramma di Società Autostrade attendiamo nei prossimi mesi il completamento delle opere per Lainate, primo tra tutte il sottopasso di corso Europa". L'assessore regionale Terzi ha spiegato che la nuova arteria "rappresenta un ulteriore passo in avanti nella realizzazione dell'ampliamento dell'A8, una delle infrastrutture più importanti del Paese, la più grande autostrada a cinque corsie per senso di marcia d'Italia".