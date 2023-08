Lago Maggiore, allarme siccità: livello sceso a -37 centimetri. Ridotta la portata d'acqua disponibile

È ancora allarme siccità per il lago Maggiore. Nonostante le forti piogge dei mesi scorsi, infatti, il lago risente dell'assenza di neve in montagna e il suo livello è sceso a -37 centimetri. Per questo motivo, il Consorzio di bonifica del Ticino, nel comitato di regolazione tenutosi il 10 agosto pomeriggio, ha disposto per questa mattina "una drastica diminuzione delle portate erogate dal bacino lacuale".

E’ quanto si apprende dal sito del Consorzio di bonifica del Ticino. Per arginare la carenza d'acqua sul lago Maggiore, infatti, la portata d'acqua disponibile è stata complessivamente ridotta a 21 metri cubi al secondo, con il Naviglio Grande passato da 18.5 a 13 metri cubi al secondo (-5.5 mc/s) e il canale Villoresi passato da 42 a 8 metri cubi al secondo (-34 mc/s)