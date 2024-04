Tentano di forzare la porta del bar tabaccheria ma scatta l’allarme: ladri in fuga a bocca asciutta

Sannazzaro de’ Burgondi (Pavia), 11 aprile 2024 – Avevano preso di mira il bar tabaccheria di viale Loreto, ma il colpo non è riuscito. Se ne sono andati a mani vuote i soliti ignoti che nella notte tra mercoledì e giovedì hanno tentato di forzare la porta a porta d'ingresso dell’esercizio che si trova al piano terra di una casa indipendente con uno spazio recintato antistante. Erano circa le 3,30 quando i malviventi sono arrivati davanti alla vetrina, ma appena hanno messo mano alla porta, è entrato in funzione il sistema d'allarme. Così forse spaventati gli aspiranti ladri sono scappati senza avere rubato nulla. Il proprietario ha chiamato i carabinieri della locale stazione, che dopo avere effettuato il sopralluogo, hanno raccolto la denuncia dell’esercente. I militari hanno aperto un’indagine per tentato furto aggravato.