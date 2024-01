La ragazzina violentata a Pavia dopo la giornata lungo il Ticino. Identificato l’aggressore 15enne

Ha un nome e un volto il ragazzino di 15 anni che a Santo Stefano avrebbe violentato una coetanea sulla sponda del Ticino, a Pavia. La polizia è riuscita a identificarlo, ma potrebbe anche aver lasciato la provincia per paura di essere arrestato. Erano pochissimi i dati in possesso degli agenti per arrivare all’adolescente che dopo lo stupro ha fatto perdere le sue tracce. La 15enne di origini marocchine, e residente in Brianza, lo aveva conosciuto la Vigilia di Natale su Instagram e di lui sapeva soltanto il nome (che avrebbe potuto essere anche falso) e la nazionalità (tunisina). Il presunto aggressore è stato identificato attraverso le inquadrature delle telecamere di sorveglianza del centro storico. Dopo l’aggressione la ragazza aveva cercato di togliersi la vita gettandosi nel fiume: dopo l’Sos era stata salvata dalla polizia.