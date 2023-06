La nuova 1000 Miglia Vip e auto senza conducente la corsa si tinge di glamour

di Federica Pacella

Si scaldano i motori delle 420 vetture della 1000 Miglia 2023 che, per la prima volta, affronteranno cinque tappe e oltre 2.000 chilometri. Si parte martedì da Brescia, con Andrea Vesco alla caccia del record di quattro vittorie consecutive. Già in questi giorni, però, la Leonessa, che quest’anno è Capitale Italiana della Cultura con Bergamo, si è ‘tinta di rosso’. Ieri, sono stati presentati due progetti speciali: la tecnologia dell’auto a guida autonoma che, per la prima volta, viaggerà su strade aperte, e l’arte contemporanea delle otto sculture a tema ‘automobile’ che verranno donate alla città.

Dalle 18.30, cento auto si sono contese il Trofeo Roberto Gaburri che, su un circuito cittadino con partenza dal Villaggio e arrivo in piazza Paolo VI, ha dato ufficialmente il via alle attività sportive. L’attesa, però, è tutta per l’apertura del Villaggio di piazza Vittoria, sede della punzonatura e momento di incontro fra pubblico e protagonisti della corsa, e delle piazze del centro dove le vetture in sosta potranno essere ammirate da vicino.

Diversi i volti noti che parteciperanno alla corsa, tra cui Rosa Chemical, Federica Calemme, Anthony Delon, Paul Belmondo, Cristina Parodi, Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Csaba dalla Zorza, Roberta Ruiu, Paola Turani, Giulia Valentina, Ludovica Frasca e Irene Saderini si alterneranno, invece, a bordo della Pink Car, l’auto ufficiale della 1000 Miglia Charity che sensibilizzerà il pubblico per la raccolta fondi a favore della ricerca contro i tumori femminili, mentre Paolo Piva, Giancarlo Fisichella, Alessio Frassinetti, Jimmy Ghione e Francesca Manzini daranno vita a un podcast dall’abitacolo di una Tesla iscritta alla 1000 Miglia Green. Questa edizione della Freccia Rossa, si diceva, vedrà l’esordio del format delle cinque giornate di gara, con un percorso che per la prima volta supererà i 2000 chilometri e toccherà anche il Piemonte, come nel biennio 1947-48. Cinque le tappe: Cervia-Milano Marittima, Roma, Milano e Parma.

Domani la gara partirà dalla tradizionale pedana di viale Venezia, per poi salire al Castello e riscendere in Piazza Vittoria. Dopo le prove dell’Aerobase Militare di Ghedi, primo dei luoghi simbolici dai quali passerà la corsa in occasione del Centenario dell’Aeronautica Militare Italiana, seguirà la virata verso il lago di Garda, costeggiando il lungolago di Desenzano e Sirmione, proseguendo poi fino a Verona. Dopodiché inizierà la discesa transitando per Bovolone, Ferrara e Lugo prima del primo storico passaggio a Imola, dove l’autodromo ospiterà le ultime prove cronometrate di giornata. Sarà infine la volta di Forlì e di Cervia-Milano Marittima. Si proseguirà poi con le tappe di Roma, Parma, a cui seguirà il passaggio in Piemonte, per chiudere con l’arrivo a Milano. Uscite dal capoluogo lombardo la mattina di sabato 17, le auto faranno tappa a Treviglio e a Bergamo, per poi tornare a Brescia. Per il gran finale, la città ospiterà 1000 Miglia The Night, con il concerto gratuito di Leo Gassman sul palco di Piazza Loggia.