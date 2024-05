La “Direttiva Green“ in famiglia: "Dal cappotto termico agli infissi: investimento fino a 20mila euro"

Primo: "Ridurre la dispersione di calore in inverno e mantenere la frescura in estate". L’adeguamento alla direttiva europea “Case Green“ parte da qui. Le indicazioni arrivano dagli addetti ai lavori, gli esperti di Magg Costruzioni e di Multicompel Technology che hanno partecipato all’evento promosso in Senato dal parlamentare Antonio Trevisi (M5s) sull’attuazione delle nuove indicazioni dell’Europa. Si inizia dal cappotto con materiali isolanti di qualità: il costo per una copertura sulle pareti perimetrali è di 120-130 euro al metro quadro. Per un bilocale (70 mq) occorre prevedere una spesa di 4.500 euro, per un appartamento di 90-100 metri quadrati (un trilocale o quadrilocale per famiglie) l’importo sale a 8mila euro. Il secondo passo riguarda la sostituzione di infissi e porte: anche l’installazione di elementi oscuranti può contribuire a ridurre il passaggio di calore e il ricorso a riscaldamento e condizionatori. Per soluzioni in pvc e vetri basso emissivi (trattengono il calore ma non riducono la luminosità) l’esborso è di 500-600 euro al metro quadro: 4.500 euro in un bilocale, 7.500 euro la spesa in un quadrilocale. Terzo intervento indispensabile da mettere a bilancio è l’adozione di sistemi di riscaldamento e raffreddamento efficienti, come le pompe di calore o i termosifoni a basso consumo energetico, che permettono di ridurre i consumi e limitare le emissioni di CO2 nell’atmosfera: 4mila euro per una casa di 70 metri quadri, 4.500 per una di un centinaio per l’installazione di un impianto di riscaldamento con pompa di calore. "Per un appartamento di 70 metri quadrati il costo complessivo di adeguamento alla direttiva può oscillare tra i 4mila e i 14mila euro a seconda di quanti interventi siano necessari" spiega Gianluca Conca, co-fondatore e direttore tecnico della Magg Costruzioni. Mentre tra i 90 e 100 metri quadri la spesa si aggira tra i 4.500 e i 20mila euro. Non è obbligatorio ma fortemente consigliato dotare le abitazioni di impianti fotovoltaici per coprire con energia pulita parte del fabbisogno e ridurre le bollette. "Un impianto fotovoltaico da 3 kilowatt con accumulo da 10 completo di installazione e pratica Gse si aggira intorno ai 10mila euro, mentre per un impianto solare con circolazione naturale e accumulo integrato sui 220 litri ne bastano 4mila" aggiunge Matteo Dolabella, ceo e co-fondatore della Magg Costruzioni Srl. I risparmi? 1.400 euro l’anno con un impianto da 3 kilowatt con accumulo di energia, 600 per un sistema senza accumulo.

L.B.