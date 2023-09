IT-alert, non è arrivato il messaggio o non ha funzionato? Ecco perché e cosa fare

Oggi alle 12, in Lombardia, agli smartphone di tutte le persone presenti in Lombardia è arrivato – o sarebbe dovuto arrivare – il messaggio di test di IT-alert, il nuovo sistema di allerta nazionale della Protezioni civile da usare in caso di emergenza o grave calamità. Si tratta di un messaggio di testo in italiano e in inglese accompagnato da un suono forte e ben riconoscibile. Molti cittadini, tuttavia, hanno scritto sui social media di non aver ricevuto nulla.

Al momento non c’è una stima della percentuale di utenti “mancati” dal sistema, ma potrebbero essere centinaia di migliaia. Durante il primo test, IT-alert ha affermato che “il 96% dei 20 mila utenti che hanno compilato il questionario ha dichiarato di aver ricevuto correttamente il messaggio”. Tuttavia, durante la prova effettuata nei mesi scorsi in altre regioni – la sperimentazione è stata scaglionata – questa percentuale è scesa sensibilmente.

Perché il sistema di allerta funziona è il messaggio arrivi è sufficiente avere il telefono acceso ed essere nei pressi di una qualsiasi antenna, non è necessario scaricare un app né registrarsi su alcun sito. Tuttavia, se il telefono è spento, in modalità aereo o si trova in una zona senza campo, il servizio non funzionerà.

Se il cellulare è silenzioso, però, l’arrivo del messaggio IT-alert potrebbe non essere segnalato attraverso il suono specifico. In questo caso, il messaggio di testo arriverà, ma potrebbe non sentirsi alcun rumore.

I test effettuati a livello regionale servono proprio per verificare, tra le altre cose, eventuali errori nell’invio e nella ricezione di messaggi IT-alert. La Protezione civile scrive che “nel caso in cui tu, trovandoti in un’area soggetta a test con il dispositivo acceso e con connessione telefonica, non abbia ricevuto il messaggio IT-alert di compilare il questionario presente sulla homepage di questo sito [questionario attivo dopo le 12, ndr]. Per maggiori informazioni chiama il nostro Contact Center al numero verde 800 840 840”.

Se il messaggio non è arrivato, è in ritardo oppure si ricevono troppi messaggi, l’unica cosa da fare è compilare il questionario di It-alert – si troverà nella homepage del sito www.it-alert.it – per poter lasciare la propria opinione e spiegare il disservizio, così che la Protezione civile possa apportare le dovute migliorie.