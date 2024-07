La tragedia di Ischia mostra che l’abusivismo e la crisi climatica uccidono

La frana che a Ischia ha travolto alcune case nel comune di Casamicciola uccidendo dieci persone, tra cui tre bambini e un ragazzo di 15 anni, è originata dal fatto che una pioggia senza precedenti ha colpito un’area ad alto rischio idrogeologico. Come hanno sottolineato nelle ultime ore diverse istituzioni e associazioni, tra cui Legambiente e WWF, questa tragedia lega insieme due fenomeni: l’abusivismo e l’aumento di eventi climatici estremi (cresciuti nell'ultimo anno del 42%).

Nel comune di Casamicciola metà delle case sono state costruite senza permesso in zone ad elevato rischio. In generale, sull’isola ci sono circa 27 mila abitazioni abusive a fronte di 60 mila residenti.

E questo nonostante negli ultimi decenni a ischia si siano verificate centinaia di frane e alluvioni e diversi eventi sismici. Avere costruito abitazioni in determinate zone dell’isola è stato, secondo il presidente dell’Ordine dei geologi della Campania Egidio Grasso, “come giocare alla roulette russa”.

A queste condizioni, il rischio che un nubifragio o una forte pioggia si trasformi in catastrofe è destinato a crescere nel tempo, anche perché gli eventi climatici estremi stanno aumentando esponenzialmente a causa della crisi climatica e del riscaldamento globale.

Nell’arco degli ultimi sei anni, in Italia, questi eventi metereologici estremi sono quintuplicati. Secondo i dati dell’European severe weather database, considerando il periodo gennaio-novembre, erano 362 nel 2010, 531 nel 2016, 1.842 nel 2021 fino al numero record di 2.618 del 2022.

Il Mediterraneo è una delle aree del mondo più sensibili alle conseguenze della crisi climatica “perché è un bacino chiuso, che immagazzina calore, e sopra il quale c’è una interazione tra le masse di aria calda nordafricana e le medie latitudini”, spiega Sandro Fuzzi, dell’Istituto di scienze dell’atmosfera del Consiglio nazionale delle ricerche.

“Fino a pochi anni fa – dice Fuzzi – noi non abbiamo mai avuto cicloni nel Mediterraneo, e adesso invece li abbiamo, sono i cosiddetti Medicanes, che interessano anche il nostro territorio”. Questo, nelle zone ad alto rischio idrogeologico, come Ischia, si tradurrà in disastri sempre più intensi e frequenti.

In generale, quello delle case abusive è un problema diffusissimo in Italia. Non esiste un numero preciso, ma si stimano milioni di immobili illegali: condomini, alberghi, uffici e ville costruiti dove non è possibile edificare per motivi culturali, storici, di sicurezza o di rischio idrogeologico.

Secondo un rapporto di Legambiente, su circa 71 mila ordinanze di demolizione per abusivismo in Italia, solo il 20 per cento sono state eseguite o sono in via di esecuzione. Gli altri sono ancora lì. Nel Nord viene demolito in media dal 40 al 60% delle costruzioni illegali, mentre al Sud le percentuali crollano al 10-20%.

Ma il problema è che anno dopo anno vendono edificati sempre più edifici abusivi di nuova costruzione, benché anche qui il problema non diffuso allo stesso modo sul territorio nazionale. I dati dell’Istat indicano che su 100 nuove abitazioni costruite nel 2020, quelle abusive sono 6,1 al Nord, 17,8 al Centro e 45,6 al Sud. Nel Mezzogiorno si può parlare di vera e propria piaga.

A spiegare questo divario, in parte, è il radicamento decennale del legame tra abusivismo e mafie. Legambiente, nelle pagine del rapporto Ecomafia, spiega che “il fenomeno dell’abusivismo edilizio è anche la connivenza delle pubbliche amministrazioni con la criminalità organizzata”.

Nel rapporto si legge che “l’81% dei Comuni sciolti in Campania dal 1991 al 2013, vede, tra le motivazioni, un diffuso abusivismo edilizio, casi ripetuti di speculazione immobiliare, pratiche di demolizione inevase”.

I motivi per cui le case abusive non vengono demolite sono giuridici, amministrativi e politici. La legge prevede che solo la magistratura possa decidere di abbattere un immobile. Una volta deciso, però, bisogna affrontare i ricorsi di chi abita gli immobili e poi il comune deve trovare i fondi per l’abbattimento e procedere (e qui, molti sindaci preferiscono non inimicarsi l’elettorato).

I tempi della giustizia e dell’amministrazione sono molto lenti e le pressioni dei cittadini e talvolta della criminalità organizzata spingono in direzione opposta. A complicare la situazione, poi, ci sono il condono edilizio varato dal governo Berlusconi nel 2003 e la legge approvata dal governo Conte nel 2018, che secondo alcuni osservatori hanno permesso e incoraggiato la speculazione edilizia illegale. E così, lo status quo non cambia e il rischio aumenta.

“L’Italia, uno dei Paesi più delicati dal punto di vista idrogeologico del mondo, è sempre più travolto da eventi estremi su un territorio martoriato dalla cementificazione legale e illegale e ha bisogno di interventi concreti” ha dichiarato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente. “Non può più continuare a rincorrere le emergenze senza una strategia di prevenzione e politiche innovative territoriali, perché altrimenti ogni tragedia rischia di essere sempre la penultima”.