Inveruno, ragazzino rompe il naso con un pugno alla mamma che lo rimprovera

Inveruno (Milano) – Era ancora con il telefonino in mano ed erano ormai le 22 dell’altra sera. La mamma di un ragazzino di 15 anni lo ha rimproverato perché era ora che la smettesse di tenere lo smartphone in mano. E lui, per tutta risposta, le ha sferrato un pugno al volto rompendole il setto nasale.

E’ accaduto a Inveruno. Sono dovuti intervenire i Carabinieri e un equipaggio della Croce Azzurra di Buscate per soccorrere la donna. Nel frattempo il ragazzino ha preso le sue cose ed è uscito di casa arrabbiato. Una brutta storia che vede protagonista una mamma e un figlio che, probabilmente, sta cominciando a frequentare compagnie che lo stanno mettendo sulla cattiva strada. La donna, sulla trentina, è stata accompagnata al pronto soccorso di Magenta.