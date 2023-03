Milano, presentata la Guida ai Ristoranti d'Italia, Europa e Mondo 2023 di Identità Golose

La presentazione della Guida di Identità Golose

Milano – Porta il numero 16 la Guida ai Ristoranti d'Italia, Europa e Mondo 2023 di Identità Golose. Ma sono i numeri, le novità, i premi assegnati a confermare il valore del progetto editoriale curato da Paolo Marchi, coordinato da Gabriele Zavatta con un team di 96 collaboratori.

Sono 1.196 le insegne, di cui 968 in Italia e 228 nel resto del mondo, per un totale di 43 Paesi visitati. Tante le novità: le gelaterie, che si aggiungono a ristoranti, trattorie, pizzerie, pasticcerie e cocktail bar, ma anche una selezione delle migliori realtà che offrono esperienze con Chef’s Table.

"E' stata premiata la nostra vocazione ad andare ovunque, in ogni continente. Da subito ci è parso non avesse senso organizzare a Milano un congresso privo di confini e poi chiuderci in casa al momento di raccontare il meglio - ha dichiarato Marchi - Nel 2007, anno del debutto, cartaceo, le schede futuro 415, adesso sfioriamo le 1.200. Un risultato che sottolinea un importante ritorno alla vocazione internazionale che da sempre caratterizza la Guida ai Ristoranti di Identità Golose, rappresentando un vero e proprio strumento di conoscenza e orientamento nel mondo dell’enogastronomia di qualità".

Tornando ai numeri: ci sono 244 nuovi ingressi in guida, 105 pizzerie, 35 cocktail bar, 12 gelaterie. Grande attenzione alle nuove generazioni: delle 1196 insegne recensite,

circa il 50% è guidata da chef under 40. E under 40 sono anche le Giovani Stelle, 22 talenti premiati per essersi distinti nelle varie categorie nel corso dell’ultimo anno, dal servizio e accoglienza al miglior pizzaiolo, dalla sperimentazione in cucina alla contaminazione. Tra le novità più interessanti il progetto Chef’s Table, nato per celebrare i locali che prevedono un tavolo con vista sul lavoro di cuoche e cuochi, uno spazio raccolto e inclusivo che consente al cliente di vivere la dimensione artigianale della cucina nella sua intimità.

Cliccando sulla Guida, l’ottava interamente online, gratis e pubblica per tutti, è possibile selezionare direttamente i ristoranti che offrono la possibilità di sedere allo Chef’s Table per vivere l'esperienza di unn contatto diretto tra commensale e chef. Ad arricchire la Guida, anche le immancabili Storie di Gola, racconti di approfondimento enogastronomico scritti da alcune delle migliori firme del giornalismo di settore e professionisti della ristorazione a livello internazionale, che raccontano indirizzi inediti o inusuali, generalmente poco noti sulle guide, di 10 città in giro per il mondo: Milano, Venezia, Roma, il Salento, Londra, Parigi, Barcellona, Copenhagen, San Paolo, Buenos Aires. Raccolte di appunti di viaggio, preziose scoperte, piccole chicche che portano a conoscere sotto una nuova luce queste celebri mete enogastronomiche.