In Lombardia Baqsimi (glucagone spray) gratis per i bambini con diabete mellito di tipo 1

Milano – Regione Lombardia procederà alla distribuzione gratuita del medicinale 'Baqsimi’ (glucagone spray) ai bambini affetti da diabete mellito di tipo 1 di età compresa tra i 4 e gli 11 anni. È quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso. Il farmaco, in attesa della determina di rimborsabilità da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), sarà erogato a carico del Fondo Sanitario Regionale (FSR).

Da Palazzo Lombardia sottolineano che questa misura sperimentale rappresenta un significativo passo avanti per migliorare la qualità della vita dei piccoli pazienti diabetici e delle loro famiglie: “Un supporto concreto - ha dichiarato l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso - per i bambini affetti da diabete mellito di tipo 1 che hanno bisogno di questo farmaco in caso di crisi ipoglicemica, una situazione di emergenza che necessita di intervento immediato. È volontà precisa di Regione Lombardia dare un ulteriore segnale per garantire cure all'avanguardia e accessibili a tutti. La salute dei più piccoli continua a essere è una nostra priorità. Lavoriamo per offrire ai nostri cittadini le migliori soluzioni terapeutiche disponibili".

La distribuzione di 'Baqsimi’ avverrà attraverso le strutture sanitarie lombarde e sarà gestita direttamente dalle unità di diabetologia, le quali saranno responsabili della prescrizione e della supervisione dei pazienti. Il costo complessivo dell'iniziativa, stimato in 300.000 euro per l'anno scolastico 2024/25, sarà coperto con le risorse già disponibili nel bilancio regionale.