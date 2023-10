Giro di Lombardia 2023: chiusura strade e divieti di sosta a Como, Lecco e Bergamo

Milano, 5 ottobre 2023 – Meno due giorni al Giro di Lombardia. La classica delle foglie morte quest’anno, a meno di imprevedibili cambiamenti meteo, si disputerà in un clima quasi estivo. Non muta, per il resto, il quadro: la corsa rappresenta l’ultimo appuntamento della stagione ciclistica e si snoda lungo un percorso che attraversa tre province dell’Alta Lombardia. I partecipanti si sfideranno sabato 7 ottobre su un tracciato di 238 chilometri attraversando i territori di Como, Lecco e Bergamo.

Nei centri principali è stata disposta una serie di chiusure delle strade e modifiche alla viabilità, per permettere il passaggio del gruppo.

Como

Verranno chiuse al traffico veicolare e pedonale già da venerdì 6 sera le strade su cui andrà in scena la partenza della gara a Como.

Questo le vie attraversate dal percorso, che resteranno chiuse fino alle 10.45 circa: via Plinio, piazza Duomo, via Vittorio Emanuele II, via Indipendenza, via Bertinelli, via Sauro, viale Battisti, piazza Vittoria, via Milano, piazzale San Rocco, via Napoleona, piazzale Camerlata, via Pasquale Paoli (primo tratto in contromano), via Clemente XIII e via Scalabrini (fino al confine con il comune di Casnate con Bernate).

Sarà imposto il divieto di sosta, invece, dalla mezzanotte di venerdì 6 alle 20 di sabato 7 nei giardini Maggiolini. Niente parcheggio dalle 14 di venerdì fino alle 15 di sabato in piazza Cavour. E, ancora, sosta vietata dalla mezzanotte di venerdì fino alle 12 di sabato in via Bianchi Giovini, piazza Roma, piazza Duomo, via Vittorio Emanuele, via Indipendenza (da via Vittorio Emanuele a via Bertinelli), Largo Borgonovo, viale Vittorio Veneto, viale Puecher, piazzale Somaini, via Martinelli, via Sinigaglia, viale Masia.

Provincia di Lecco

Nel Lecchese fra i Comuni più grandi che verranno interessati dal passaggio dei ciclisti c’è Calolziocorte. Queste le strade in cui verranno applicate modifiche, a partire dalle 11.30 di sabato 7 ottobre e fino al passaggio dell’ultima auto di chiusura della comitiva, quella con il cartello mobile “fine gara ciclistica”: Ponte Vittorio Emanuele (il "vecchio" ponte tra Calolziocorte e Olginate), via Cavour (cartiera), rotatoria tra via Mazzini e viale De Gasperi, rotatoria via Fabbricone, spartitraffico via dei Sassi, rotatoria via Lavello, via Padri Serviti (verso il monastero di Santa Maria del Lavello), via Fermi (cimitero), via Di Vittorio, rotatoria tra corso Europa e via Padri Serviti, via Bonacina (immissione contromano), via Donatello, via Santi Cosma e Damiano, rotatoria verso Torre de' Busi, via Mandamentale Vecchia, via Erta, via Mandamentale (fino all'uscita dal territorio comunale).

Chiusure anche nei comuni di Valmadrera (frazione Parè), Pescate e Galbiate.

Bergamo

L’ultima provincia che verrà attraversata dai concorrenti è quella di Bergamo. L’arrivo, infatti, è previsto dopo 238 chilometri, con passaggio in Città Alta. Numerosi sono i provvedimenti viabilistici adottati con un’ordinanza dal Comune:

dalle ore 19 di oggi, giovedì 5 ottobre, alle ore 23 di sabato 7 ottobre divieto di sosta con rimozione forzata in largo Porta Nuova, via Tiraboschi nel tratto compreso tra largo Porta Nuova e passaggio Zeduri.

dalle ore 22 di oggi, giovedì 5 ottobre, alle ore 23 di sabato 7 ottobre restringimento della carreggiata in largo Porta Nuova, in via Tiraboschi nel tratto compreso tra largo Porta Nuova e passaggio Zeduri

dalle ore 19 di venerdì 6 ottobre alle ore 23 di sabato 7 ottobre divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Matteotti e sul Sentierone nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Roma e largo Belotti, in piazza Matteotti e sul Sentierone nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Roma e via Crispi, in viale Papa Giovanni XXIII nel tratto compreso tra largo Porta Nuova e via Paleocapa, in viale Vittorio Emanuele II, in viale Roma

dalle ore 22 di venerdì 6 ottobre alle ore 23 di sabato 7 ottobre divieto di tranisto a tutti i veicoli in piazza Matteotti e sul Sentierone nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Roma e largo Belotti, in piazza Matteotti e sul Sentierone nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Roma e via Crispi

dalla mezzanotte alle ore 23 di sabato 7 ottobre divieto di sosta con rimozione forzata in via Petrarca, in largo Porta Nuova dietro il Propileo dell’ATB e nell’area di parcheggio posta al civico 10-12 antistante ARLI Hotel, in piazza Matteotti nell’area antistante gli uffici Comunali, in via Camozzi, nel tratto compreso tra largo Porta Nuova e via Madonna della Neve

dalle ore 5 alle ore 23 di sabato 7 ottobre divieto di transito ai veicoli in viale Vittorio Emanuele II, in viale Roma, in piazza Matteotti, in viale Papa Giovanni XXIII nel tratto compreso tra largo Porta Nuova e via Paleocapa, in largo Porta Nuova, in via Tiraboschi nel tratto compreso tra largo Porta Nuova e passaggio Zeduri, in via Camozzi nel tratto compreso tra largo Porta Nuova e via Madonna della Neve

strada a fondo chiuso in tutte le vie laterali che adducono alle strade interessate dalla chiusura, con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione e senso unico alternato a vista dove non previsto, nei tratti posti a monte dello sbarramento

in via Contrada Tre Passi all’intersezione con via Camozzi: direzione obbligatoria diritto in direzione di via Stoppani

in via Tre Armi all’intersezione con largo Porta di sant’Alessandro: direzione obbligatoria a destra per i veicoli provenienti da largo Porta Sant’Alessandro, eccetto residenti; direzione obbligatoria a sinistra per i veicoli provenienti da via Borgo Canale eccetto residenti; preavviso di strada a fondo chiuso in via Don Carlo Botta

in via Ghislanzoni all’intersezione con via Tiraboschi e in via Paglia all’intersezione con largo Medaglie d’Oro: direzione obbligatoria a sinistra, eccetto residenti e autorizzati, è consentito l’accesso ai veicoli per raggiungere il parcheggio di via Borfuro;

in via D’Alzano nel tratto compreso tra via Ghislanzoni e viale Papa Giovanni XXIII: istituzione del doppio senso di circolazione con senso unico alternato a vista con entrata ed uscita da via G. Paglia consentito ai residenti e autorizzati;

in via Zambonate all’intersezione con largo Medaglie d’Oro: direzione obbligatoria a destra per chi proviene da largo 5 Vie;

dalle ore ore 7 alle ore 23 di sabato 7 ottobre divieto di sosta in via Pascoli: in largo Belotti, nel tratto compreso tra via dei Partigiani e via Tasso compresa l’area di parcheggio antistante gli Uffici Statali, in via Sora, in via Monte Bianco, in via Tasso nel tratto compreso tra piazza Matteotti e via Contrada Tre Passi

in Largo Belotti, all’intersezione con via Sabotino/via dei Partigiani: direzione obbligatoria a sinistra per tutte le categorie dei veicoli eccetto residenti e autorizzati;

dalle ore 10 alle ore 18 di sabato 7 ottobre divieto di sosta lungo le vie Correnti, largo Decorati al valor civile, Bianzana, Corridoni, Borgo Santa Caterina, piazzale Oberdan, Sauro, Baioni, Ruggeri da Stabello, Da Ponte, alla Porta di San Lorenzo, Boccola, largo Colle Aperto, delle Mura, area di sosta Spalto San Michele, porta Sant’Agostino, viale Vittorio Emanuele II, viale Roma, viale Papa Giovanni XXIII.

Nelle seguenti vie dalle ore 15.30 alle ore 18 di sabato 7 ottobre sarà anche imposto il divieto di transito ai veicoli, con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione e senso unico alternato a vista dove non previsto, nei tratti posti a monte dello sbarramento.