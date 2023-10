Giro di Lombardia 2023: percorso, orari, diretta tv e favoriti

Como - Sabato 7 ottobre si corre il Giro di Lombardia, la classica delle foglie morte che nel 2023 giunge all'edizione numero 117, l’ultima grande gara della stagione del ciclismo internazionale.

L’asse Como-Bergamo

La corsa si snoda sempre sull’asse Como-Bergamo, dal 2012 diventate le due città simbolo del Lombardia, alternandosi come sede di partenza e arrivo. Quest’anno si parte dalla città lariana (alle ore 10:20) per giungere, al termine di 248 chilometri, in quella orobica (tra le 16:40 e le 17:25 a seconda dell’andatura del gruppo), già sede di traguardo dal 1995 al 2003 e poi ancora nel 2014, 2016 e 2021.

Il percorso

Ma vediamo il percorso nei dettagli. Partenza da Como in direzione Cantù. Si scala il Ghisallo come prima asperità, dal versante di Asso per scendere su Bellagio e raggiungere Lecco lungo la riva del Lario. Entrati in provincia di Bergamo, inizia la serie di asperità che porta all’arrivo caratterizzato da un continuo succedersi di salite e discese quasi senza tratti pianeggianti tra una e l’altra. Si scala per prima la Roncola (Valico di Valpiana, pendenze fino al 17%), seguono poi le salite di Berbenno, Dossena, Zambla Alta e Passo di Ganda che portano il dislivello complessivo oltre i 4.400 m. Da Ganda si arriva a Selvino dove inizia la lunga discesa ritmata da 19 tornanti. Ci sono quindi 9 km di avvicinamento a Bergamo (gli unici pianeggianti di tutto il finale) e il classico passaggio nella Città Alta fino all’arrivo.

Il finale

Gli ultimi chilometri attraversano Bergamo Alta salendo alla Porta Garibaldi e poi (con 200 metri in acciottolato) a Largo Aperto. Nella prima parte le pendenze sono sempre sopra il 10%, con punte del 12%). In discesa la carreggiata è larga su fondo liscio. Ai 1.800 metri dall’arrivo svolta secca con breve strettoia per il superamento della Porta Sant’Agostino. Dopo l’ultimo chilometro, ampia curva a sinistra per immettersi nel rettilineo che conduce all’arrivo. Retta finale di 800 metri, in discesa nella prima parte e pianeggiante poi.

I protagonisti

Al via del Lombardia 2023 ci saranno quasi tutti i big del ciclismo mondiale, molti dei quali reduci fra l’altro dal Trittico Lombardo. Ci sarà Tadej Pogacar, lo sloveno vincitore delle ultime due edizioni, così come il connazionale Primoz Roglic e il forte belga Remco Evenepoel, quest’anno trionfatore alla Liegi-Bastogne-Liegi. Al via anche il 33enne francese Thibaut Pinot, vincitore nel 2018, che sul traguardo di Bergamo darà l’addio al ciclismo. Le speranze italiane di vincere il Giro di Lombardia a sei anni dal sigillo di Vincenzo Nibali, sono riposte soprattutto in Giulio Ciccone.

Così in tv

La corsa sarà trasmessa in diretta tv sia dalla Rai, su RaiSport Hd con passaggio su Rai2 nelle fasi finali della corsa, sia da Eurosport2, che proporrò una diretta integrale a partire dalle 10.10. Gli appassionati ootranno seguireil Lombardia 2023 anche in diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, GCN+, Now Tv, Dazn e Sky Go.