Giro di Lombardia 2024, Pogacar vince per la quarta volta e raggiunge Coppi

Como, 12 ottobre 2024 – Tutto come previsto: il Giro di Lombardia 2024 se lo aggiudica il campione del mondo Tadej Pogacar. Lo sloveno, campione del mondo, ha tagliato in solitaria il targuardo chiuso per primo i 252 chilometri della gara partita da Bergamo, portandosi a casa il quarto successo consecutivo della classifica delle “flie morte”.

I corridori attendono il via dell'edizione 2024 del Giro di Lombardia

Come Coppi

È il Lombardia di Pogacar, destinato a far la storia nella classica che indossa meglio: tre volte l’ha corsa e tre volte l’ha vinta, la quarta in fila gli permetterebbe di eguagliare il record di Coppi che fece poker fra il ’46 e il ’49 in un’Italia che si stava rialzando dalla guerra, prima di aggiungere un quinto trionfo che ne fa l’assoluto primatista in questa prova.

Paragoni e numeri si incrociano naturalmente nella carriera di un fenomeno che in stagione conta già 24 successi, quasi tutti in prove di livello altissimo: i primati lo sloveno non ha bisogno di cercarli, ormai gli vengono incontro da soli.

Il percorso

Quest'anno il classico percorso ha subito un paio di modifiche a causa del maltempo degli ultimi giorni - include alcune delle salite più celebri del ciclismo mondiale.

Tra queste, spicca il Muro di Sormano, una delle ascese più ripide d’Europa, con pendenze che raggiungono il 27%. Un altro punto cruciale è la salita del Ghisallo, con il famoso Santuario della Madonna del Ghisallo, patrona dei ciclisti. Il finale della corsa prevede il San Fermo della Battaglia, prima della discesa verso il traguardo sul lungolago.

Il Giro di Lombardia 2024, il percorso

La storia

Negli anni - dal 1905 - la competizione ha visto trionfare alcuni dei più grandi nomi del ciclismo mondiale, a cominciare Il record di vittorie appartiene al leggendario Fausto Coppi, con cinque successi tra il 1946 e il 1954.

Tra gli altri vincitori illustri si annoverano Eddy Merckx, Bernard Hinault, Michele Bartoli e Philippe Gilbert, tutti ciclisti che hanno saputo lasciare il loro segno nella storia della corsa. Ecco qualche cenno storico e alcune informazioni riguardanti le strade chiuse, i diveiti e dove seguire la gara in tv.