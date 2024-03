Giornata Mondiale del Tiramisù il 21 marzo, i milanesi non rinunciano al dolce più amato di sempre. Tra tradizione e varianti

Milano, 20 marzo 2024 – Cucchiaio alla mano, pronti a mangiarci un bel tiramisù. Almeno domani, 21 marzo, Giornata Mondiale di uno dei dolci più apprezzati in Italia.

Nonostante la sua origine veneta, il tiramisù ha lasciato negli anni un’impronta indelebile sul territorio, tanto da essere un dolce ordinato e consumato in tutta la penisola, con picchi di richieste nella capitale e in alcune città del Nord, tra cui Milano, Genova e Torino. Proseguendo nella classifica si trovano Trieste, Bologna e Padova. La bontà del tiramisù non conosce confine, tanto che chiude la classifica la città di Napoli e Pisa. Per l’occasione Just Eat ha analizzato le preferenze di consumo degli italiani svelando diverse curiosità.

Da consumare in compagnia o durante i momenti di gratificazione personale, il tiramisù ha trovato spazio nelle preferenze culinarie della maggior parte dei consumatori grazie alla sua ricetta tradizionale: un equilibrio inconfondibile di dolceamaro. Crema al mascarpone, savoiardi inzuppati nel caffè e cacao amaro in polvere sono infatti li ingredienti perfetti che portano il tradizionale dolce in testa alla classifica. Una ricetta semplice e intramontabile, dal carattere appetibile e sfizioso, capace di addolcire ogni momento della giornata, conquistando chi ama il gusto di una volta e chi è legato al ricordo di un sapore casalingo.

Analizzando i dati della piattaforma di Just Eat emerge uno scenario molto interessante: in crescita le ricette artigianali, la variante al pistacchio e alla crema spalmabile alla nocciola, alternative golose scelte da coloro che desiderano sperimentare e che preferiscono deliziare il palato con sapori ricercati e differenti. Tra queste alternative si fanno sempre più strada le varianti del tiramisù alla frutta, come il tiramisù alla fragola e al pistacchio soprattutto tra i più giovani.

Ma qual è il momento preferito per gustarlo? I consumatori Just Eat preferiscono assaporare il tiramisù il sabato e la domenica, proprio quando si ha più tempo per apprezzare il suo gusto senza tempo. Per quanto riguarda invece i periodi dell’anno, emerge che il suo apprezzamento sia costante, anche se la maggiore domanda si registra nei mesi più freddi, con un picco di ordini a gennaio e febbraio, ma anche nei primi periodi autunnali, con ordini più frequenti ad ottobre e novembre.

Nel mercato del digital food delivery, nei primi tre mesi del 2024 sono stati ordinati più di 4mila chili di tiramisù e oltre 21 mila chili nell’intero 2023, dati che avvalorano la bontà e la volontà di gustare questo dolce al cucchiaio.