Giorgio Locatelli, lo chef chiude il ristorante di Londra dopo 23 anni: l’annuncio su Instagram

Varese, 2 gennaio 2025 – Giorgio Locatelli, famoso chef di Vergiate, nel Varesotto, chiude il ristorante di Londra dopo 23 anni. Al termine del cenone di Capodanno, sui profili social della ‘Locanda Locatelli’ è apparso l'annuncio ufficiale della chiusura permanente del locale.

“È con la tristezza nel cuore, e per ragioni indipendenti dal nostro controllo, che annunciamo la chiusura definitiva a partire da ora”, si legge in un post pubblicato sul profilo Instagram del ristorante. E ancora: “Quando si chiude una porta, se ne riapre un’altra, quindi seguite i nostri social per aggiornamenti a proposito di un nuovo progetto”. “Ci mancheranno tutti i nostri clienti, alcuni dei quali erano diventati come nostri amici”, termina la nota.

La notizia arriva a poche ore da una nuova puntata di ‘Masterchef’, il programma dove lo chef è giudice, insieme ad Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri.

Il post Instagram di 'Locanda Locatelli' a Londra che annuncia la chiusura

Il post ha subito ricevuto numerosi commenti dagli utenti. Tutti si dicono dispiaciuti per la decisione presa dallo chef, ma sperano di avere presto buone notizie riguardo i progetti futuri. “Oh no, amo questo posto e ci sono stato tante volte quando vivevo a Londra”, si legge su Instagram. E anche: “Ho amato il cibo, le persone e l'atmosfera”; “La mia unica ambizione era mangiare al tuo ristorante, ci sono riuscito quattro volte quindi sono stato fortunato. Ogni volta è stato memorabile e il personale fantastico, il tuo cibo e l'atmosfera sono sempre stati i migliori, proprio come essere in Italia” e “Sono felice di essere stata lì pochi giorni fa. Esperienza bellissima. Auguri per i nuovi progetti e per un Buon 2025”. C’è anche chi ha voluto ricordare la sua esperienza di lavoro all’interno del locale: “Un onore aver passato un piccolo angolo della mia carriera alla locanda Locatelli ed essere cresciuto accanto a delle persone fantastiche. Grazie”.

Ultimo giorno della Locanda Locatelli a Londra (Frame video Instagram)

Il giudice di Masterchef aveva aperto la ‘Locanda Locatelli’ nel 2002, insieme alla moglie Plaxy Cornelia Exton, sua socia. Il ristorante si trova nel quartiere super chic di Marylebone, conta 80 coperti e detiene una stella Michelin conquistata nel 2003, come riconoscimento della cucina di alta qualità.