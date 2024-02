Italia campione del mondo di gelato: la scultura golosa firmata da Domenico di Clemente della Pasticceria Martesana

Milano – L’Italia è campione del mondo di gelato. La squadra azzurra si è aggiudicata infatti la Gelato World Cup 2024 durante il Sigep di Rimini, il salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione e caffè. I campioni italiani sono Davide Malizia (Roma) team manager, Vincenzo Donnarumma (Napoli) pasticcere, Rosario Nicodemo (originario di Catanzaro e attivo a Roma) gelatiere, Filippo Valsecchi (Lecco) chef e Domenico di Clemente della storica pasticceria Martesana di Milano, che ha firmato la scultura della torta presentata alla giuria.

“Siamo felici – ha detto Davide Malizia – è una grande vittoria, frutto di quattro anni di sacrifici, tra allenamenti, studio, ricerca, innovazione. I ragazzi del team sono stati fantastici. Il tema che abbiamo scelto è stato ‘abissi marini’ complicato ma allo stesso tempo stimolante dal punto di vista estetico. Abbiamo dato vita a un fondo marino inaspettato, curando tutto nel dettaglio in modo mai banale. Tra i vari elaborati la torta gelato è stato il nostro ‘pezzo forte’, quella che ha impressionato la giuria: una torta innovativa con all’interno una tartaruga, realizzata con nuove creme e texture, e caratterizzata da un gusto fresco di yogurt, lampone e mango. Mentre a livello tecnico, di colorazione e di forme il tavolo finale delle sculture e delle pièce è stato quello più d’impatto: rappresentato da un acquario dove spicca una sirena avvolta da una piovra, che con l’arpione si scaglia contro la scultura in ghiaccio, a forma di squalo. Dopodiché si è passati alla scultura in croccante: una manta marina che porta sulla schiena un’anemone di mare realizzata in zucchero tirato, per finire con la vaschetta decorata da mante marine”.

Argento invece per la Corea del Sud, composta da Siyeon Yoo (Gyeonggi-Do) team manager, Jung Ha Yeon (Seoul) per la scultura del ghiaccio, Park Young Su (Incheon) chef, Kang Kyung Won (Seoul) gelatiere e Jung Dae Young (Busan) pasticcere. Al terzo posto si è classificata la squadra dell’Ungheria, composta Istvan Gaborecz (Budapest) per la scultura del ghiaccio, Sàndor Fodor (Budapest) chef, Zoltán Gácsi (Kistarcsa) gelatiere, Füredi Krisztián (Budapest) pasticcere e la team manager Renáta Somogyi (Gyenesdiás).

La Gelato World Cup è nel 2024 alla sua decima edizione: un evento organizzato da Gelato e Cultura e Italian Exhibition Group a cadenza biennale che, dal 2003, coinvolge i professionisti di gelateria, pasticceria, cioccolateria e scultura di ghiaccio provenienti da tutto il mondo offrendo un’occasione unica di confronto e stimolo professionale.