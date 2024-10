Garlasco, investì un diciassettenne dopo una lite. Ora finisce in carcere

Garlasco (Pavia), 16 ottobre 2024 – La discussione, nata in discoteca per futili motivi, sembrava essersi esaurita. Invece all’uscita c’era stato ancora qualche screzio. Tanto che un ventiseienne di origine albanese era salito in auto, aveva ingranato al retromarcia, e aveva investito volontariamente un ragazzo di 17 anni che era stato coinvolto nell’alterco. Non pago aveva invertito la direzione e si era lanciato a forte velocità verso il minorenne che giaceva a terra privo di sensi con l’intenzione di travolgerlo.

A salvarlo era stato l’intervento di alcuni presenti che lo avevano spostato sul marciapiede evitando il peggio. Trasportato al policlinico di Pavia se l’era cavata con 20 giorni di prognosi. L’episodio era avvenuto nel parcheggio del Mc Donald’s di Garlasco lo scorso aprile. Ieri i carabinieri di Garlasco hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere per il ventiseienne ritenuto responsabile di tentato omicidio. Il giovane è stato accompagnato nel carcere di Pavia dove è attualmente detenuto.