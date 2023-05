Gambolò, uccise a fucilate il figlio della badante: Giovanni Vezzoli condannato a 13 anni e 4 mesi

Gambolò (Pavia), 5 maggio 2023 – Avevano avuto un acceso diverbio in casa: la ragione era stato il fatto che Giovanni Vezzoli, 86 anni, non aveva tenuto fede alla promessa di regolarizzare la posizione lavorativa della madre di Thomas Achille Mastrandrea, 42 anni, di Nicorvo, che faceva la badante in casa sua occupandosi principalmente della figlia.

Il pomeriggio dello scorso 5 giugno Mastrandrea dopo aver aiutato la madre a fare i bagagli stava lasciando la casa di via Cascina Nuova Litta a Gambolò, quando venne raggiunto all'addome da

esploso dall'anzianoi

Oggi la Corte d'Assise di Pavia, presieduta da Elena Stoppini, ha condannato con il rito abbreviato Giovanni Vezzoli alla pena di 13 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio volontario. All'anziano che ha potuto beneficiare delle attenuanti generiche e che sinora era detenuto in carcere, sono stati concessi gli arresti domiciliari. Definito anche il risarcimento alle parti civili, la moglie, i figli e la madre della vittima. Per Vezzoli il pubblico ministero Diletta Balduzzi aveva chiesto la condanna a 24 anni di reclusione.