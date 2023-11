Escursionista 73enne trovato dopo la notte al gelo

È stato ritrovato vivo ieri mattina dopo una notte all’aperto con temperature vicine allo zero un 73enne disperso da sabato. L’escursionista era uscito per una passeggiata nei boschi vicino a Caprino Bergamasco ma non era più tornato e i familiari avevano chiesto aiuto in serata. In campo per tutta la notte i tecnici del Soccorso alpino in collaborazione con i vigili del fuoco. Ieri mattina il cellulare dell’uomo è stato localizzato grazie alla tecnologia Imsi Catcher dell’elicottero della Gdf. Raggiunto, il 73enne è stato imbarellato e trasportato per accertamenti

in ospedale.