La lezione di Don Ciotti: “La mafia al nord spara meno ma è sempre più forte”

Milano – I nomi, 1.069 nomi, delle vittime innocenti delle mafie. Accanto agli 86 nomi dei morti del naufragio di Cutro "vittime anch’esse di un sistema mafioso", dice con forza don Luigi Ciotti. Sono stati letti ieri nella basilica di Santo Stefano Maggiore. Verranno scanditi in piazza Duomo, uno dopo l’altro, al termine del corteo per la ’Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie’ promossa da Libera, che oggi torna a Milano, 13 anni dopo. Don Ciotti, perché ha scelto di leggere anche i nomi delle vittime di Cutro, legandoli alle vittime innocenti di mafia? "Perché il problema non sono solo gli scafisti, il vero problema sono i mandanti. Sono quelli che guadagnano il denaro, che gestiscono il potere, che permettono tutto questo. Sono certamente mafiosi, di espressione diversa. Quella di Cutro è una ferita che dobbiamo sentire nostra e dobbiamo riflettere: le persone che respingiamo le consegniamo nelle mani di criminali. Abbiamo tutti l’immagine della strage di migranti a Lampedusa. Tanta commozione, emozione, tanti discorsi, ma non basta commuoversi, bisogna muoversi. Sentire che tutto questo tocca le nostre coscienze, la nostra vita. E invece abbiamo troppi cittadini a intermittenza". La decisione di leggere gli...