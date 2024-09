Andrea Galimberti, l’alpinista trovato morto sul Monte Bianco insieme a Sara Stefanelli. Erano dispersi da quattro giorni

Como, 10 settembre 2024 – La notizia che nessuno avrebbe voluto è arrivata: il Peloton de la gendarmerie d'haute montagne di Chamonix ha trovato i corpi privi di vita di Andrea Galimberti e Sara Stefanelli, i due alpinisti italiani dispersi sul Monte Bianco da sabato scorso.

I corpi si trovavano a 4.500 metri di quota, nella zona del ‘Mur de la Cote’, un ripido pendio ghiacciato che porta alla vetta del Monte Bianco sul versante francese. Una volta recuperati, sono stati portati a Chamonix.

Questa mattina, grazie alle condizioni meteo favorevoli e all'ottima visibilità in quota, il soccorso alpino valdostano, in accordo con i colleghi francesi, aveva eseguito una serie di sorvoli, ma le ricognizioni avevano dato esito negativo. Le operazioni da parte italiana erano poi state sospese, in quanto sul versante Nord vi sono importanti accumuli di neve dovuti alle precipitazioni delle ultime ore e vento forte. Ciò rendeva molto pericolosa la posa di soccorritori a terra e non consentiva le dovute operazioni in sicurezza per gli equipaggi di soccorso.

Galimberti, comasco 53enne, e Stefanelli, 41enne genovese, erano sono stati localizzati un'ultima volta a 4600 metri di quota. Erano partiti dal rifugio des Cosmiques nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 settembre, quando avevano fatto scattare scattato l'allarme. “C'è troppa nebbia, non vediamo niente, abbiamo perso l'orientamento. Rischiamo di morire congelati”, avevano detto ai soccorritori che avevano cercato in un primo momento di raggiungerli a piedi. Da quel momento i due non avevano più fornito alcuna comunicazione e i loro telefoni sono risultati spenti, probabilmente perché scarichi.

La speranza era che i due alpinisti fossero riusciti a scavare una buca nella neve o che, ancora meglio, avessero raggiunto la Capanna Vallot, posta a 4300 metri. Si tratta di un rifugio dedicato alle emergenze, dotato di coperte e di viveri utili per resistere fino all'arrivo dei soccorsi. La notte scorsa la stazione meteorologica del colle Major, posta a 4700 metri, aveva segnato una temperatura minima di -12, troppo bassa per un’attrezzatura non adeguata.