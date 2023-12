Diploma in 4 anni (anziché 5) negli istituti professionali e tecnici lombardi: da quando e perché

Milano, 27 dicembre 2023 – Gli studenti degli istituti professionali e tecnici lombardi potranno diplomarsi in 4 anni, anziché in 5, accelerando così l’ingresso nel mondo del lavoro. Al via la sperimentazione proposta dalla Regione che partirà già nell'anno scolastico 2024/2025.

La delibera approvata dalla giunta prevede un percorso di 4 anni negli istituti professionali e tecnici, per poi accedere direttamente a un Its Academy per entrare nel mondo del lavoro con maggiore facilità. “Vogliamo dare maggiori opportunità di futuro ai nostri giovani e un più adeguato indirizzo ai loro talenti, professionalità, passione e desideri – ha spiegato l'assessore regionale a Istruzione e Formazione Simona Tironi –. Allo stesso tempo, puntiamo a ridurre il divario esistente tra l'offerta formativa e le reali necessità delle imprese, il famoso mismatch”.

La Lombardia si prepara così a sperimentare la riforma dell’istruzione professionale prevista dal Pnrr. "Questa sperimentazione - ha concluso Tironi - sarà una grande opportunità per gli studenti e per il tessuto imprenditoriale, perché il mercato del lavoro è in continua evoluzione e c'è sempre più bisogno di una stretta correlazione fra scuola e impresa. Dobbiamo quindi fare di tutto per orientare al meglio i nostri ragazzi affinché scelgano il percorso più affine alle loro esigenze e a quelle del tessuto produttivo”.