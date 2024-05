Pavia, detenuti si riprendono con lo smartphone e pubblicano il video su TikTok

Pavia, 9 maggio 2024 – TikTok, il social network che conta oltre un miliardo di utenti, è pieno di video girati da giovani, soprattutto adolescenti che si riprendono mentre ballano sulle note del loro cantante preferito. Di solito sullo sfondo c’è la loro camera o le vie della movida.

Pavia, i detenuti nel filmato pubblicato su TikTok (Frame video)

Anomalo che ci sia una cella del carcere. Invece è proprio quello che è accaduto, due ragazzi sono riusciti a far entrare un telefono e, felici come bambini con il loro giocattolo nuovo, lo hanno usato per riprendersi mentre cantano e si muovono sorridenti all’interno della cella o anche quando giocano a pallone nel cortile della casa circondariale o si trovano nei corridoi tra la biancheria stesa ad asciugare. E il carcere è quello di Torre del Gallo a Pavia dove, come in ogni struttura penitenziaria, i cellulari non possono entrare. I numerosi video pubblicati sei giorni fa e poi ancora lunedì, hanno già ottenuto migliaia di visualizzazioni.

Il carcere Torre del Gallo di Pavia

Se gli improvvisati tiktoker dovessero essere scoperti, rischierebbero un ulteriore processo e molto probabilmente una condanna per questa loro bravata che sta facendo il giro del web. Introdurre o possedere illegalmente un cellulare in carcere costituisce reato, punito da uno a 4 anni di reclusione.

Ma quasi ogni giorno nelle carceri italiane vengono sequestrati cellulari portati dietro le sbarre nei modi più originali; solitamente però il detenuto evita di far sapere agli agenti penitenziari di possedere uno strumento per comunicare con l’esterno.