Desenzano, shopping di lusso per 4mila euro con la carta di credito rubata: arrestata coppia

Desenzano del Garda (Brescia), 17 agosto 2024 – Rubano una carta di credito e poi si danno alle spese pazze, comprando in un colpo solo moda di lusso per quattromila euro. Protagonista, una coppia di Desenzano del Garda, lui 50 anni, lei 45, vecchie conoscenze delle forze dell'ordine. I due ieri, 16 agosto, si erano impossessati del portafogli di un malcapitato, il quale era subito corso al commissariato locale a denunciare il furto. Gli agenti hanno velocemente appurato che i ladri non avevano perso tempo ma si erano messi seduta stante all'opera con lo shopping in un centro commerciale della zona.

Non solo: facevano prelievi di contanti a tutto spiano. Nel centro commerciale in questione è arrivata una pattuglia della Volante che ha individuato e bloccato la coppia. I malviventi si stavano comprando un paio di scarpe costose. Un rapido approfondimento a loro carico ha permesso di scoprire che avevano appena acquistato anche gioielli e un orologio per circa quattromila euro di valore. Addosso inoltre avevano mille euro in contanti. Condotti al commissariato, i due sono stati arrestati per utilizzo indebito di mezzi di pagamento e denunciati perché irregolari in Italia.