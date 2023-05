Secondary ticketing, derby Champions Milan-Inter: fino a quanto possono arrivare a costare i biglietti

Milano, 4 maggio 2023 – Tagliandi rivenduti su siti specializzati a cifre folli: un posto al terzo anello blu costa più di 800 euro.

Biglietti a oltre 3mila euro per l'euro-derby tra Milan e Inter, di fronte in semifinale di Champions League. Ed è già polemica sul secondary ticketing o bagarinaggio, ossia la rivendita dei tagliandi a prezzi ultramaggiorati. La doppia sfida è in programma a San Siro mercoledì 10 alle ore 21 (Milan-Inter) e martedì 16 maggio alla stessa ora (Inter-Milan). Ma le proteste sono già forti: un posto al primo anello rosso può costare oltre 3mila euro, uno al terzo blu oltre 800 euro.

Con il termine secondary ticketing si intende la rivendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo, acquistati dai canali primari autorizzati. Il bagarinaggio è vietato dalla Legge 232 dell'11 dicembre 2016. Si tratta di un illecito amministrativo. È vietata la “vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso da titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione”. Esclusa “la vendita ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale di titoli di accesso effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali”. La violazione del divieto è “punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica […] con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet”.

La cifra record, per il momento, è di 3.192 euro per un posto al primo anello rosso. Ma anche per il terzo anello blu un biglietto può arrivare a costare 826 euro sulla piattaforma viagogo. Su ebay, invece, si possono trovare biglietti per il secondo anello arancio al costo di 1.310 euro. Solo qualche giorno fa, invece, su un altro portale specializzato come footballticketnet, si andava da 500 euro per il terzo anello a 1.200 euro per le tribune centrali, passando per oltre 600 euro per un biglietto in curva. Su ticombo, infine, si va dai 438 euro per un terzo anello fino ai 1.987 euro per un primo anello. Le polemiche, peraltro, si sono allargate ad altri temi.

La Curva Nord dell'Inter è rimasta senza striscioni e vuota per metà, prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Il gesto è stato interpretato come un segno di protesta, dovuto alla sensazione che, per Milan-Inter, non sarebbero stati riservati agli ultras i posti della curva e che quei biglietti sarebbero invece disponibili in vendita per i 40.000 abbonati interisti. La Curva Nord ha poi specificato che la protesta è stata invece “il risultato di un'ingiustizia gratuita e alquanto strana nei confronti di una coreografia antirazzista che volevamo esporre”. La società ha poi ufficializzato la priorità agli abbonati in quel settore sia nella stagione 2019-2020, sia in quella attuale. Costo del biglietto al secondo anello verde: 69 euro.

Un altro caso, invece, riguarda i biglietti della sfida di ritorno, Inter-Milan. Alcuni tifosi rossoneri hanno infatti sottolineato la differenza di prezzi ufficiali, rispetto a quelli della gara di andata, per lo stesso settore. Trattandosi del match decisivo per centrare la finale, il valore aumenta di pari passo con l'importanza della partita. Ma il malcontento è comunque palpabile: “Una vergogna”, il concetto principale che si incontra sui vari post. Esempi? Secondo rosso centrale per Milan-Inter: 149 euro. Secondo rosso centrale per Inter-Milan: 169 euro. La differenza aumenta in zona poltroncina arancio: 219 euro in casa del Milan, 249 euro in casa dell'Inter. E la forbice sale da 30 a 45 euro per il primo anello blu e per il primo anello verde: 104 euro per la sfida del 10 maggio, 149 per quella del 16.

