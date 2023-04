Deragliamento a Firenze, 160 passeggeri partiti da Milano bloccati tutta la notte sui binari

Milano – Un treno Intercity Milano-Salerno è rimasto fermo dalle 2.30 alle 10 di questa mattina con 160 persone a bordo nei pressi della piccola stazione di Zambra Sesto Fiorentino, in Toscana: è una delle conseguenze del deragliamento dei treno merci tra Castello e Sesto Fiorentino di questa notte.

I passeggeri sono rimasti all’interno delle carrozze per ore perché il convoglio – privo di elettricità – era stato fermato fuori dalla banchina e non poteva essere garantita l’evacuazione in sicurezza.

L’Intercity era partito nella tarda serata di ieri, mercoledì 19 aprile, da Milano ed era diretto a Salerno. Il convoglio non è rimasto coinvolto nell’incidente né ha riportato danni ma – a causa del blocco delle linee – si è dovuto fermare nella piccola stazione di Zambra, vicino a Sesto Fiorentino.

I passeggeri rimasti bloccati a bordo sono stati soccorsi dal personale della polizia ferroviaria. Intorno alle 10 di questa mattina, dopo un’intera notte passata fermo sui binari, il convoglio è ripartito. È stato fatto arrivare un locomotore a gasolio, che ha trainato il treno rimasto fermo.