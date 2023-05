Davide Oldani, lo chef alla guida dell'Associazione Le Soste

Coranredo (Milano), 29 maggio 2023 – E' Davide Oldani, due stelle Michelin e una stella verde per la sostenibilità, titolare del D'O di San Pietro all'Olmo a Cornaredo, il nuovo presidente dell'Associazione Le Soste.

L'ideatore della "cucina pop" prende il posto di Claudio Sadler che lascia la presidenza dopo 9 anni di appassionato impegno nell'associazione che da 40 anni rappresenta l'eccellenza nel settore della ristorazione. A fianco di Oldani i due vicepresidenti Massimo Bottura e Antonio Santini. Le nomine segnano un momento significativo per l'Associazione che promuovere il mondo della ristorazione e negli ultimi anni, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, non ha mai tradito il compito di fare crescere una maggiore consapevolezza dell'impatto ambientale che hanno le nostre azioni. E' per questo che la Guida 2024 dell'Associazione Le Soste, che raccoglie la descrizione di ogni ristorante socio e che sarà presentata a Novembre 2023, si basa sul concetto di sostenibilità e sarà realizzata utilizzando carta riciclata con una tiratura limitata riflettendo.

In occasione dell'elezione del nuovo presidente, sono stati svelati alcuni dettagli. Oltre alla sua componente di sostenibilità, la guida diventa anche il simbolo di qualcosa che dura nel tempo: i volumi saranno numerati, il lettore avrà l’impressione di scorrere le pagine di un’opera d’arte tascabile, tesoro di storie, luoghi e sapori. La copertina sarà curata da Maurizio Galimberti, fotografo di fama internazionale, che contribuirà al volume con un’opera inedita e una nota introduttiva. Oggi Le Soste conta 102 ristoranti, con un’anima spiccatamente italiana, 96 soci distribuiti dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, e 6 presenze all’estero, in Lussemburgo, Principato di Monaco, Slovenia e Svizzera.