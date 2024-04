Lombardia prima in Italia per infortuni sul lavoro: in aumento anche tra le donne e i minorenni

Sono sempre più gli incidenti sul lavoro in Lombardia, che anche quest’anno si classifica come regione d’Italia col maggior numero di denunce di infortuni. Nel primo trimestre del 2024, se ne sono registrate 18.386, ovvero quasi il 12% in più rispetto all’anno scorso, di cui 27 con esito mortale. I dati emergono dell'Annual Injury Rock'n'Safe progress report Lombardia, che sarà presentato il 18 aprile nel corso di un evento al Teatro Filodrammatici di Milano.

Sesso, età e origine

In pratica, un quinto di tutti gli infortuni che avvengono in Italia si registrano in Lombardia. In aumento anche le patologie di origine professionale denunciate, che sono state circa 14.100 (+36% rispetto all’anno scorso).

A livello nazionale, l’aumento che emerge dal confronto di periodo tra il 2023 e il 2024 è legato sia alla componente femminile, che registra un +6,4%, sia a quella maschile, che presenta un +77%. L'incremento ha interessato sia i lavoratori italiani (+6,6%) sia quelli extracomunitari (+12,4%).

Dall'analisi per classi di età emergono aumenti generalizzati in quasi tutte le fasce, in particolar modo tra gli under 15 (+28,5%) e la fascia 25-29 anni (+10,5%) in diminuzione solo quella 45-49 anni (-0,7%).

Patologie e fattori di rischio

Dai disturbi muscoloscheletrici all'esposizione ad agenti fisici, polveri e fibre, dal rischio chimico allo stress lavoro-correlato, sono diversi i fattori di rischio e le patologie professionali a cui sono sottoposti gli addetti del tessile e abbigliamento. Più di otto malattie denunciate su 10 riguardano le lavoratrici, con due terzi dei casi concentrati nel comparto confezione di articoli di abbigliamento.

Con il 55,1% (285 casi) la fascia di età tra i 50-59 anni è quella che registra il maggior numero di malattie, e ancora più elevata è la percentuale registrata tra le lavoratrici di questa fascia, che si attesta addirittura a circa l'86% (245). “Questo dati non sono una sorpresa, perché il tessile e abbigliamento è l'unico settore manifatturiero in cui la quota di occupati femminile supera quella maschile”, afferma Stefano Pancari, esperto di sicurezza di Rock'n'Safe.

L’evento durante la Design Week

Tutti i dati saranno analizzati il 18 aprile al Teatro Filodrammatici di Milano, nel bel mezzo della Design Week di Milano, quando la sicurezza sul lavoro andrà in scena. A condurre l'evento davanti ad una platea di 100 manager sarà Pancari, originale esperto di sicurezza di Rock'n'Safe, che a colpi di rock, con l'originale e collaudato format Looks That Kill, favorirà una seria presa di coscienza sui temi della sicurezza. Ad accompagnarlo i riff di chitarra della storica band bergamasca Sos Save Our Souls, le atmosfere cupe rock degli Auge e le armonie di Federico Sagona al pianoforte.