Danni maltempo, chiusa scuola materna Gesù Bambino a Bollate: i piccoli alunni resteranno a casa

Pioggia intensa, allagamenti e infiltrazioni, danni nelle aule e in altri spazi: il Comune di Bollate chiude la scuola materna comunale Gesù Bambino. Nelle scorse ore il sindaco Francesco Vassallo ha firmato l'ordinanza di chiusura della scuola materna di via Ospitaletto, nella frazione Cascina del Solo, il maltempo degli ultimi giorni ha causato danni che non permettono alla scuola di offrire ai bambini e al personale scolastico la sicurezza obbligatoria e necessaria per lo svolgimento delle loro attività.

Lunedì mattina saranno verranno eseguite delle verifiche tecniche da parte dei tecnici comunali, solo dopo la loro relazione l'amministrazione comunale avrà un’idea più chiara dei tempi di chiusura della scuola e del relativo ripristino. Nel frattempo si è subito attivata per allestire degli spazi della scuola primaria Don Milani di via Coni Zugna adeguati per accogliere i bambini e il personale e consentire la ripresa delle attività didattiche e ludiche. Martedì 7 novembre il Comune informerà le famiglie dei piccoli sulla data di avvio di questa soluzione temporanea. Se non ci saranno particolari intoppi, potrebbe essere giovedì 9 novembre.

Ma nel frattempo, in questi giorni, i bambini dovranno restare a casa. "Ci dispiace molto per quanto accaduto - afferma l'assessore alle politiche educative Ida De Flaviis - soprattutto perché sappiamo bene quali saranno i problemi organizzativi che ogni famiglia si troverà a dover affrontare. Siamo altrettanto consapevoli, però, che la sicurezza dei bambini e di tutti gli operatori alla scuola materna Gesù Bambino deve essere una priorità imprescindibile che rende necessaria la decisione della chiusura della scuola, intrapresa per il bene di tutti".