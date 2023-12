Daniele Scardina è uscito dall’ospedale dopo 10 mesi: “Grazie a Dio sono a casa”. E mangia una bistecca

Rozzano, 20 dicembre 2023 – “Grazie a Dio a casa”: queste le parole del campione rozzanese di boxe da oggi tornato nella sua Rozzano. ha postato una sua foto sui social mentre mangia una maxi-bistecca. Daniele Scardina alias “King Toretto”, dopo dieci mesi di esilio forzato dovuto alla malattia, è tornato a sorridere.

La foto pubblicata da King Toretto tornato a casa

Tutto era iniziato il 28 febbraio quando il campione dei Supermedi, si è sentito male all'improvviso dopo un allenamento. Prima la corsa in ospedale e un delicato intervento alla testa , poi il coma farmacologico per circa 2due mesi e infine la lunga riabilitazione in un centro riabilitativo a Lecco.

Sotto la sua abitazione appena si è sparsa la notizia del suo ritorno a Rozzano sono comparsi striscioni e i fan si preparano a fare festa per il loro campione.