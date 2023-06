Daniele Potenzoni, si spegne la speranza: l’uomo nel video non è lui

Pantigliate (Milano) – Non è Daniele Potenzoni l’uomo immortalato in un video diffuso sui social nei giorni scorsi. Avevano fatto ben sperare le immagini di un uomo comparse su Instagram e rimbalzate sui media: la somiglianza con Daniele Potenzoni, il ragazzo autistico scomparso 8 anni fa sotto la metropolitana di Roma mentre con un gruppo organizzato si stava recando in udienza dal Papa, era talmente notevole da avere suscitato il caldo ottimismo dei famigliari.

<p>Il volto di Daniele Potenzoni come dovrebbe essere oggi (a sinistra) e quello dell'uomo nel video </p>

Speranza disillusa

“Sembra davvero mio figlio”, aveva puntualizzato Francesco Potenzoni dopo avere visionato il video. “Gli occhi e lo sguardo sono gli stessi di Daniele, anche le movenze. Addirittura sul braccio è visibile una vena identica alla sua. Forse questa volta ci siamo”

Oggi la doccia fredda: il consulente Edoardo Genovese e il legale Gennaro Gadaleta, che da anni seguono la vicenda. dopo un’intensa attività di ricerca hanno accertato che la persona protagonista del video non è Daniele. Non è stato possibile, al momento, dare un nome e cognome all’uomo ma di lui sono stati raccolti numerosi video che fanno capire che si tratta di un cittadino dell’Est Europa.

I ringraziamenti del padre

"A nome di tutta la mia famiglia – ha aggiunto Francesco Potenzoni – voglio ringraziare il commissariato di Treviglio e la questura di Bergamo che si sono attivati sin da subito nelle attività di ricerca e tutti coloro che in questi anni hanno contribuito nelle ricerche e continuano quotidianamente a farlo con l’obiettivo di riportare Daniele a casa”.